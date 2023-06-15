新华社纽约6月14日电（记者刘亚南）美国联邦储备委员会14日结束为期两天的货币政策会议，宣布维持5%至5.25%的联邦基金利率目标区间不变。

这是美联储2022年3月以来连续10次加息后首次暂停加息，符合此前市场预期。

美联储在当天发表的声明中说，近期指标显示美国经济活动继续温和扩张，近几个月就业增长强劲，失业率保持在低位，但通货膨胀率仍处高位。为支持实现就业最大化和2%的长期通胀目标，美联储决定维持联邦基金利率目标区间不变，让美联储联邦公开市场委员会得以评估更多信息及其对货币政策的影响。

美联储当天发布的经济前景预期显示，美联储官员对今年联邦基金利率的预测中值从3月的5.1%升至5.6%，暗示今年仍会再度加息。同时，对今年核心个人消费支出价格指数涨幅的预测中值从3月的3.6%升至3.9%，对今年实际国内生产总值增速的预测中值从3月的0.4%升至1%，对今年失业率的预测中值从3月的4.5%降至4.1%。

美联储主席鲍威尔当天在记者会上表示，几乎所有联邦公开市场委员会参会成员预计今年进一步加息将是合适的。美联储尚未就是否在7月货币政策会议上加息做出决定。

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