人民网华沙6月13日电（记者于洋、禹丽敏）6月13日下午，“遇见苏州 感受中国”文化旅游推介会在匈牙利首都布达佩斯具有百年历史的地标性建筑千禧之家成功举办，来自中匈各界代表近百人参加了推介会。

中国驻匈牙利大使馆临时代办杨超为活动致辞，他表示，文化旅游是两国合作的重要领域，也是民心相通的重要渠道。匈牙利是中国恢复中国公民出境团队游的首批国家之一。北京、上海、重庆、宁波与布达佩斯四条直飞航线的恢复，将使人员往来更加便利。相信在较短时间内，来匈中国游客人数将恢复甚至超越2019年历史最高水平。此次推介会将加深大家对苏州文化和旅游资源的了解，促进两国文旅行业的交流。

苏州市文化广电和旅游局局长韩卫兵介绍了苏州作为“江南文化”发祥地和中心城市的独特历史地位，及其背后深厚的人文底蕴，并由此延伸出苏州作为“百园之城”“百馆之城”“中国历史文化名城”“全国重点旅游城市”的多重身份和魅力。最后，他代表苏州向在场嘉宾发出 “到中国 游苏州”的邀约，欢迎大家亲临苏州感受这座城市的历史与文化。

推介会由外场的苏州文化展示与内场的旅游推介会构成。

其中，“苏州文旅体验日”部分在千禧之家室外玫瑰花园举办。来自匈牙利、巴西、中国的志愿者身着具有苏州丝绸、刺绣、宋锦等非遗元素的定制款汉服率先登场，配合着“苏州好风光”的乐声，带匈牙利观众“穿越”回明代繁华的江南水乡……活动以精彩的汉服秀开场，以锦衣华服再现古城苏州温婉典雅的古典风韵。现场还设置了丰富的苏州非遗文化体验活动，桃花坞木版年画印制、年画填色、宋锦香囊缝制、宋锦钥匙包制作、碧螺春品鉴等活动吸引了大量布达佩斯市民驻足体验。

内场苏州文旅推介会围绕“梦里水乡”“园林之城”“遗产之都”“美食之府”四个主题展开，以立体全面的视角向中东欧的国际旅行商展示了苏州古今辉映的历史文化名城形象和集商务休闲为一体的国际旅行目的地形象。推介会还播放了新版《到中国 游苏州》对外旅游宣传片和由布达佩斯中国文化中心推出的文旅品牌栏目“天宇在中国”的特别篇《天宇游苏州》，搭配苏州文旅图片展，以及苏扇、宋锦、缂丝、刺绣、核雕、苏作红木等苏州非遗工艺品实物展示，进一步还原了闲适恬淡、精致高雅的苏式生活品味。

来自匈牙利OTP国际旅行社的艾妮可说道：“十月中下旬即将组织匈牙利游客团队赴中国旅游，苏州就是其中的一站。我相信，匈牙利游客能在苏州度过愉快的时光。”

本次推介会由苏州市文化广电旅游局和布达佩斯中国文化中心主办，苏州丝绸博物馆、苏州戏曲博物馆等单位协办。活动还得到了中国驻匈牙利大使馆与匈牙利国家旅游局的特别支持。

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