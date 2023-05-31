人民网讯 联合国儿童基金会5月30日指出，由于苏丹冲突双方持续交火，苏丹儿童的状况已到“灾难性”水平，目前该国有1000多万儿童迫切需要人道主义援助。

苏丹《苏丹论坛报》报道表示，联合国儿童基金会5月30日发给《苏丹论坛报》的声明中说，由于政局动荡，多年来苏丹经济一直处于低迷状态，4月25日苏丹对立双方发生激烈军事冲突前，该国就有约900万儿童需要人道主义援助。双方的交火使人们获得食物、饮用水和电力等极为困难，苏丹儿童的状况已到“灾难性”水平。声明强调，“随着冲突接近6周的门槛，1360多万儿童迫切需要拯救生命的人道主义援助。”

联合国儿童基金会中东和北非地区负责人阿德勒·赫德尔表示，随着冲突的加剧，对儿童的威胁与日俱增。如果没有立即和大规模紧急行动，流离失所以及缺乏基本社会服务和保护将对儿童产生毁灭性和长期的影响。根据苏丹官方2021年底的统计数据，苏丹总人口为4560万，从出生至14岁儿童占总人口的41.1%。

声明还表示，儿童所需的人道主义援助比以往任何时候都更加急迫和重要，声明呼吁捐助者提供8.38亿美元来应对这场危机。报道表示，联合国儿童基金会正在寻求扩大对62万多名严重急性营养不良儿童的治疗，如果不及时帮助，其中一半儿童将面临死亡。（安国章）

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