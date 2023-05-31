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美国枪击事件接连发生 枪支暴力难消

2023年05月31日08:33 | 来源：央视新闻客户端
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　　刚刚过去的三天是美国的公共假期，但美国多地发生了大规模枪击事件，枪支暴力痼疾积重难返。

　　当地时间29日，美国佛罗里达州好莱坞海滩发生大规模枪击案，造成9人受伤，伤者中包括未成年人。监控视频显示，人们在枪声响起时四散奔逃。当地警方表示，目前有1名嫌犯被逮捕，另有一名嫌犯仍然在逃。

　　目击者：我看到一群人跑出来，尖叫着跑出来。一开始我感觉是有很大的声响，但后来我们看到一群人跑出来，我意识到是枪声。(记者：你当时害怕吗?)我吓坏了，我从来没见过这样的事。我是加拿大人，我从来没见过这种情况。是的，这很可怕。

　　而在刚刚过去的周末，美国伊利诺伊州芝加哥市发生多起枪击事件。根据当地警方的消息，共有47人遭到枪击，其中10人死亡，37人受伤。一些人在人行道上突然遭到枪击，还有人在车里遭到枪击。目前尚不清楚这些枪击事件是否有关联，多起案件的嫌疑人尚未被逮捕。

　　根据美国枪支暴力档案网站的统计数据，截至当地时间29日，今年以来全美各类涉枪事件已造成超过1.74万人死亡，超过1.43万人受伤，除枪手外造成至少4人伤亡的大规模枪击事件已达到259起。

(责编：崔越、贾文婷)

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