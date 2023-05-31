新华社联合国5月30日电 中国常驻联合国副代表耿爽30日说，域外国家要充分尊重地区国家和人民的意愿，停止阻挠中东国家对话和解进程，努力为叙利亚问题的政治解决提供良好条件。

耿爽当天在安理会叙利亚政治人道问题公开会上发言说，前不久，叙利亚重返阿拉伯国家联盟（阿盟）。这既为阿拉伯国家团结自强注入了新动力，也为叙利亚问题政治解决提供了新契机。中方希望有关各方抓住机遇，加强对话，积极配合联合国秘书长叙利亚问题特使裴凯儒的工作，推动叙利亚政治进程早日取得进展。中方始终支持阿拉伯国家团结振兴，积极支持叙利亚重返阿盟，一直在通过自己的渠道积极做有关各方的工作。

耿爽表示，中方欢迎叙利亚政府再次延长开放巴卜塞拉姆和拉伊跨境点，同时呼吁叙西北部实控方停止对跨线救援的阻挠。联合国秘书处要向安理会全面、详细报告跨线救援面临的具体困难并提出解决方案。以色列要立即停止对包括机场在内的一切叙利亚境内民用设施的袭击。能源是制约叙利亚人道救援和经济恢复的瓶颈，应作为早期恢复的重点予以推进。战争遗留爆炸物持续造成叙利亚平民伤亡，相关工作要尽早纳入早期恢复。非法单边制裁严重制约叙利亚经济恢复和民生改善，应当立即无条件全面解除。

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