新华社匈牙利孔圣米克洛什5月30日电（记者陈浩）匈塞铁路匈牙利段孔圣米克洛什-陶什站至伯斯特尔站区间首对钢轨30日开始铺设。随着首对钢轨落入承轨槽，匈塞铁路匈牙利段中方段正式启动轨道铺设工作，标志着匈塞铁路匈牙利段全面进入铺轨施工阶段。

孔圣米克洛什-陶什站距匈牙利首都布达佩斯54公里，为匈塞铁路项目中方段承建的最大车站。伯斯特尔站为150号线中间过渡站，距布达佩斯62公里。该区间铺轨任务由中国中铁九局集团有限公司负责，区间铺轨7.98公里。

匈塞铁路是中国-中东欧国家合作的标志性项目，也是中国铁路技术和装备与欧盟铁路互联互通技术规范的对接。该项目全长近350公里，连接布达佩斯和塞尔维亚首都贝尔格莱德，由中国进出口银行提供融资。

匈塞铁路项目在建匈牙利段全长约152公里，由中国中铁九局和中铁电气化局与匈牙利合作方组成的联合体实施，计划2025年7月开通运营。匈塞铁路匈牙利段项目于2020年7月开工建设，2022年2月进入土建工程施工阶段。

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