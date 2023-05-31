新华社吉隆坡5月30日电 特写：为读懂中国打开“思想之门”

新华社记者毛鹏飞 汪艺 朱炜

“能将习近平主席的重要思想直接介绍给读者，帮助更多人了解中国、读懂中国，我非常荣幸。”在吉隆坡国际书展上，参与《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》英文版出版的印度通用出版社总裁考沙尔·戈亚尔告诉新华社记者，“这本书内容丰富、形式新颖，为读懂当代中国打开‘思想之门’。”

日前，《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》英文版首发式在吉隆坡国际书展中国主宾国活动现场举行。活动吸引了马来西亚政界、学界、媒体、智库机构等多方面人士以及许多前来观展的民众，现场座无虚席。

“一些没能来到现场的朋友都托我多带几册回去分享。”应邀出席首发式的马来西亚新亚洲战略研究中心理事长许庆琦说，现场除了一些专业人士，更多的是普通民众，特别是青年人，他们对习近平主席治国理政的思想与实践相关著作非常感兴趣。“这本书通过问答形式，让习近平主席治国理政的思想走到更多人中间，帮助人们进一步理解中国理念和主张，并从中得到启发。”许庆琦说。

26日开展的吉隆坡国际书展为期10天，是马来西亚重要文化活动，预计将吸引90万人次观展。作为主宾国，中国展区陈列着《习近平著作选读》《习近平谈治国理政》、“足迹”系列图书等，吸引大批读者关注。

“我是一名企业管理咨询师，经常到中国出差，也和许多中国企业合作过。”在展区驻足阅读《习近平谈治国理政》的马来西亚华人陈戴威说，中国的快速发展让他时常思考，是什么样的治理理念和治理体系在推动着中国向前发展，“我想从习近平主席的讲话中找到答案”。

供职于孟加拉国总理府的阿什法克·扎曼是一名国际传播顾问。在吉隆坡出差期间，他看到了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》英文版。

“我一拿到就迫不及待地读了起来。”扎曼说，这本书可以帮助他进一步了解中国国情和发展理念。“书中关于中国经济从高速增长转向高质量发展的论述很吸引我，其中很多内容都可以向其他国家提供借鉴。”

马中友好协会会长马吉德1998年至2005年担任马来西亚驻华大使。他说，阅读习近平主席的著作是了解新时代中国的重要途径，“中国式现代化的成就表明，现代化可以通过不同于西方的路径实现，中国的发展为如何实现现代化和工业化提供了自己的答案”。

“马来西亚希望从中国发展模式中汲取宝贵经验。”马吉德说，马中两国在现代化道路上有很多可以相互分享和学习的地方，“正如中国所倡导的理念，我们只有认识和拥抱多元的现代化，才能增进对彼此了解，实现世界文明的和谐共存”。

(责编：刘叶婷、贾文婷)