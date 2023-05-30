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外交部发言人：中国“蓝盔”成为联合国维护和平的关键力量

2023年05月30日23:05 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月30日电（记者冯歆然）5月29日是第21个国际维和人员日。外交部发言人毛宁30日在例行记者会上答问时表示，30多年来，中国已派出维和人员5万余人次，赴20多个国家和地区参加联合国维和行动，中国“蓝盔”成为联合国维护和平的关键力量。

　　“联合国维和行动是促进国际和平与安全的重要手段。”毛宁说，70多年来，联合国先后开展了70多项维和行动，超过百万名工作人员集结在联合国旗帜之下，为维护和恢复地区和平、协助解决地区冲突作出了突出贡献，蓝盔部队成为和平与希望的象征，受到国际社会的普遍赞誉。

　　毛宁说，中国于1990年向联合国派出军事观察员，拉开了参加联合国维和行动的帷幕。1992年，中国派出首支成建制蓝盔部队参加联合国维和行动。30多年来，中国已派出维和人员5万余人次，赴20多个国家和地区参加联合国维和行动，先后有25名维和人员献出宝贵生命。

　　“目前，中国是联合国第二大维和摊款国和安理会常任理事国中第一大出兵国，共有2200多名中国官兵在8个维和任务区执行任务，中国‘蓝盔’成为联合国维护和平的关键力量。”毛宁说。

　　毛宁表示，当前，国际安全形势复杂严峻，联合国维和行动的作用与意义进一步凸显。中方将继续同国际社会密切合作，推动提高联合国维和行动效力和效率，为维护国际和平与安全发挥更大作用。

(责编：胡永秋、袁勃)

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