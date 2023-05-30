新华社北京5月30日电 中国国产大型客机C919商业首航成功，连日来引发外国媒体和行业的一波热切关注。

外媒关注“里程碑”

全球首架交付的C919近日从上海虹桥飞抵北京首都国际机场，由此正式进入民航市场。这是中国首次按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机。

路透社在报道中认为，C919的研发“对标”空客A320和波音737MAX，此前已完成了多次无乘客飞行，C919正式投入商业运营意味着它可能会打破空客和波音的长期垄断。

美国《华尔街日报》报道，中国一直希望减少包括航空业在内的重要产业对外国技术的依赖，经过十几年的研发，C919的成功商用飞行是一座里程碑。

5月28日，C919首个商业航班东航MU9191飞抵北京首都国际机场。新华社记者鞠焕宗摄

常住英国、从业十年的航空分析师卢克·博德尔撰文认为，虽然中国之前已经研制出自己的飞机，但C919是中国第一架“从零开始”研制的大飞机，这是中国从低价值制造业转变为全球工业和技术领导者之一的标志。

美国《财富》杂志报道分析说，加拿大庞巴迪和日本三菱重工此前也曾尝试挑战空客和波音公司在全球客机市场的垄断地位，但均告失败。因此，C919的成功商飞，是空客、波音这两家航空巨头数十年来首次面临“现实的威胁”。

羡慕中方“主场优势”

《日本经济新闻》报道说，中国市场巨大，C919依靠国内订单就可以支撑后续经营和研发，因此预计制造商中国商飞公司将选择优先发展国内商用市场，积累经验和品牌信誉，以博得更多潜在海外用户的信赖。

这是在上海虹桥国际机场停机坪拍摄的C919飞机（5月28日摄）。新华社记者丁汀摄

德国智库墨卡托中国研究所此前的分析文章认为，鉴于客机高昂的开发成本，小批量生产不可行，而中国国内市场规模无疑为C919量产提供了重要的本土优势。C919拥有广阔的发展空间，未来可进军国外市场，参加全球竞争。

客户可能来自发展中国家

航空专业刊物飞行国际网站的亚洲版执行主编格雷格·沃尔德伦认为，基于其他机型前期拓展海外市场的经验，C919的未来客户可能来自发展中国家和地区。

去年12月，印度尼西亚翎亚航空公司引进中国商飞生产的喷气式支线客机ARJ21，国产喷气式客机首次进入海外市场。今年4月18日，该机型通过印尼民航局运行合格审定，正式投入商业运营。对此，翎亚航空首席执行官伯纳德·弗朗西斯表示，ARJ21客机“拥有先进技术，是对印尼当前市场需求和地理条件的最佳匹配”。

这是2022年12月18日拍摄的正式交付首家海外客户的国产喷气式支线客机ARJ21。新华社发

《日本经济新闻》认为，非洲和亚洲可能是C919最初阶段出口的主要市场。比如，鉴于先前合作，印尼后续考虑引进C919的可能性较高。尼日利亚也曾表示有意购买C919。（记者：李雪笛、贾远琨；视频：狄春、鞠焕宗、王修楠、丁静；实习生：王佳辉、王正健；编辑：张代蕾、孙浩、王玉珏、鲁豫、王丰丰）

(责编：徐祥丽、吴成良)