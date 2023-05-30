新华社惠灵顿5月30日电（记者卢怀谦 郭磊）中国-新西兰科技合作联合委员会第六届会议30日在新西兰首都惠灵顿召开，会议旨在深入落实中新两国领导人共识，进一步深化两国科技创新和人才交流合作。中国科学技术部部长王志刚与新西兰研究、科学与创新部长弗拉尔共同主持会议。

王志刚表示，2022年11月两国领导人会见，为两国关系健康稳定发展指明了方向。科技是中新合作的重要领域之一，此次召开中新科技合作联委会会议是落实两国领导人会见共识的具体举措。

王志刚表示，通过本届联委会会议，双方达成多项合作共识，未来中方愿与新方共同为两国大学、研究机构、企业和科研人员开展科技创新合作提供更多支持，营造良好合作环境，让中新科技合作为两国及全球应对共同挑战提供更多科技解决方案。

弗拉尔表示，新西兰视中国为重要的科技创新合作伙伴，双方开展了务实高效、互利共赢的科技创新合作，本届新中科技合作联委会会议将为未来两国科技创新合作提供引导，新方愿与中方共同落实会议共识，进一步深化合作。

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