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专访：“一带一路”倡议助力中亚国家与中国加深互利合作——访吉尔吉斯斯坦国家战略研究所专家舍拉迪尔·巴克特古洛夫

2023年05月15日10:11 | 来源：新华网
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　　新华社比什凯克5月14日电 专访：“一带一路”倡议助力中亚国家与中国加深互利合作——访吉尔吉斯斯坦国家战略研究所专家舍拉迪尔·巴克特古洛夫

　　新华社记者关建武　华迪

　　“‘一带一路’倡议对包括吉尔吉斯斯坦在内的中亚各国均有重要意义，助力中亚国家与中国加深互利合作。”吉尔吉斯斯坦国家战略研究所国际问题专家舍拉迪尔·巴克特古洛夫日前接受新华社记者采访时这样说。

　　“得益于中国提出的‘一带一路’倡议和中亚国家之间的公路运输走廊，吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦正在与主要的贸易伙伴中国加深互利合作。”巴克特古洛夫说，“对我们来说，这一倡议首先确保了吉尔吉斯斯坦粮食安全和老百姓就业”。

　　巴克特古洛夫说，“一带一路”为吉尔吉斯斯坦提供了海路出口。通过落实“一带一路”倡议，中国过境中亚国家向中东、南欧地区国家运送货物，而中亚国家可以通过中国港口向东南亚国家供应货物。

　　巴克特古洛夫说，“一带一路”促进了沿线国家人文交往和民心相通。“当我们谈论‘一带一路’倡议，不仅要看到该倡议带来的经济效应，还要认识到它为沿线各国长期合作奠定了基础。”

　　他说，吉尔吉斯斯坦将中国视为好邻居，愿意不断加强与中国的友好合作。中国提出的全球发展倡议更加公平，同时考虑了世界所有国家的想法、意愿和特点。和平是繁荣的关键，因此，吉尔吉斯斯坦将通过实际行动，切实支持中国提出的和平倡议。

　　“在地缘政治动荡的新形势下，远离中亚的一些域外大国正谋求启动一项进程，这一进程可能会打破过去30年来本地区的和平局面。这令人担忧。”巴克特古洛夫说，中国主张在中亚建立和平、友好和合作关系，并乐于促进各国互利合作与和平发展，中国提出的共建“一带一路”倡议也囊括了这些理念，“在这方面，中国值得尊重和支持。”

　　巴克特古洛夫说：“中国从不强迫中亚国家选边站队。与西方国家不同的是，中国是一个负责任大国，它尊重中亚国家自身的选择。”

(责编：燕勐、刘叶婷)

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