中新网5月13日电 据路透社报道，世界银行行长马尔帕斯当地时间12日表示，美国债务违约的风险正在加剧全球经济所面临的问题，不断上升的利率和较高债务水平已经扼杀了促进产出增长所需的投资。

据报道，马尔帕斯在日本出席七国集团(G7)财政官员会议期间表示，“很显然，世界上最大的经济体(美国)的困境对所有人都不利。如果不解决这个问题，后果会很糟糕。”

马尔帕斯表示，全球经济增长预计在2023年降至2%以下，并且可能在几年内保持低增长。其中一个巨大的挑战是，发达经济体承担了如此多的债务，需要大量资本来偿还，留给发展中国家的投资太少。

美国财政部长耶伦当天重申，如果美国国会不提高债务上限，将导致经济和金融灾难。她还曾警告说，美国可能最早在6月1日发生债务违约。

报道称，耶伦此前回避了一个问题，即如果债务上限被突破，美国财政部是否会继续偿付债券。对此，她表示，除了美国国会提高债务上限，没有更好的选择。自1960年以来，国会已提高债务上限近80次。

耶伦说，“我们还没有与总统讨论过，如果未能提高债务上限该怎么办。”她还表示，随着日期的临近，美国财政部可能会提供更精确的指引，说明究竟何时会耗尽支付政府账单的现金。

对于美国当前的债务状况，德国财政部长林德纳5月12日指出，他希望美国政界人士能够做出“成熟”的决定，提高联邦债务上限，并警告说如果他们不这样做，全球经济就会面临风险。

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