美联储近日发布的报告显示，美国700多家银行因其资产负债表上存在大量浮亏而面临风险。美联储表示，加息是造成美国银行出现大量亏损的催化剂。

美联储报告显示，美国700多家银行由于资产负债表上存在大量浮亏，正面临“重大的安全和偿付能力”风险，而这些银行报告的损失超过了其资本的50%。美联储指出，加息是造成这些美国银行出现亏损的催化剂。货币政策的变化和利率不断上升对银行的资产负债表产生了负面影响，许多银行的财务状况变得更加危险。尽管这些银行在过去几个月一直在采取措施防止进一步的损失，但银行资产负债表上的大量浮亏，限制了这些银行放贷和履行义务的能力。此外，高于预期的存款流出和有限的应急资金，可能会迫使这些银行做出艰难的决定，比如依赖更多的外汇储备。因此，美国银行需要采取必要措施来降低风险，保护自身安全和偿付能力。

美联储：46%的美国银行计划提高贷款标准

美联储近日发布的另一份报告显示，出于对经济前景、信贷质量、融资流动性以及存款外流的担忧，46%的美国银行计划提高贷款标准，以减少银行承担的风险。调查报告显示，在加息冲击下，美国信贷环境堪忧，地区性银行仍面临严重的流动性压力。一季度，美国银行业对企业的商业和工业贷款标准收紧且需求疲软。与此同时，所有商业房地产贷款类别的审核标准更加严格。美国财政部部长耶伦13日表示，目前的银行业环境和盈利压力，可能会导致美国一些地区性和中型银行业出现一定程度的合并，美国监管机构可能会对此类合并持开放态度。分析人士指出，在美联储高利率政策下，银行业危机持续发酵，而银行信贷紧缩可能才刚刚开始。一旦异常严格的贷款标准开始对全球经济增长产生重大影响，全球风险溢价将大幅上升，而这种影响很快就会发生。

(责编：燕勐、刘叶婷)