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洪都拉斯外长：将很快启动与中国自贸协定谈判，“将是一个好消息”

2023年05月15日10:01 | 来源：环球网
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【环球网报道 记者 张晓雅】据路透社报道，洪都拉斯外交部长恩里克·雷纳12日表示，洪都拉斯将很快启动与中国的自由贸易协定谈判。“这是洪都拉斯与台当局‘断交’后（洪中）两国加强双边关系的最新举措，”路透社说。

洪都拉斯外交部长恩里克·雷纳 资料图

据路透社报道，雷纳当天在新闻发布会上告诉记者，洪方目标是“尽快”启动谈判，并最终与世界第二大经济体中国达成自由贸易协定。

“这将是一个好消息，这为我们的产品进入中国提供了机会，”雷纳说。

报道称，洪都拉斯是中美洲最大的咖啡种植国之一，雷纳透露，咖啡将是洪都拉斯对华出口的第一批产品，目前两国还在评估虾类、瓜类等其他产品。与此同时，雷纳补充说，中方还表示有兴趣购买洪都拉斯的牛肉和香蕉等产品。

今年3月26日，中国同洪都拉斯签署《中华人民共和国和洪都拉斯共和国关于建立外交关系的联合公报》。两国政府决定自公报签署之日起相互承认并建立大使级外交关系。洪都拉斯媒体评价称，与中国正式建交后，迫切希望得到基础设施、能源和贸易等领域发展机会的洪都拉斯将迎来很好的发展机会，双方的合作潜力十分广阔。《环球时报》记者采访洪都拉斯副议长及多家在洪投资中企，深入了解洪中双方对经济合作前景的展望，以及中企在项目建设中同当地形成的互惠互利关系。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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