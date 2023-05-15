中新社阿斯塔纳5月13日电 题：中亚多国人士谈中国—中亚峰会：新形式助推新发展

中新社记者 张硕

中国—中亚峰会即将在西安举行，中亚多国人士在接受中新社记者采访时表示，以创新形式召开的峰会具有里程碑意义，将构建中亚与中国关系发展新格局，为共建“一带一路”注入新动力，拓展人文交流合作新内涵。

构建中亚与中国关系发展新格局

“哈萨克斯坦支持中国主办首届中国—中亚峰会”，哈萨克斯坦中国问题研究中心主任沙伊梅尔格诺娃表示，这是建交31年来，六国元首首次以实体形式举办峰会，预计将深入讨论当前中国与中亚伙伴关系发展，并签署重要文件。

各方还将就双边及多边机制建设、各领域合作以及国际和地区问题交换意见。沙伊梅尔格诺娃说，“相信在各国共同努力下，将构建中亚与中国关系发展的新格局，开启全方位合作的新时期。”

“我很期待新的重要文件的签署，这将有助于深化中亚国家与中国在政治、经贸、文化、科学、教育等领域的新合作。”吉尔吉斯斯坦国立民族大学“一带一路”研究中心主任尤苏波夫认为，自中国与中亚国家建交以来，中国与之形成了坚实的友好交往基础，中国与中亚国家领导人首次以这种形式举行会晤具有里程碑意义，将成为深化中国与中亚国家传统友好合作关系的重要推动力。

尤苏波夫指出，当前国际局势复杂多变，地区问题备受关注。中国与中亚国家全部建立了全面战略伙伴关系，构建了新型国际关系典范。

俄罗斯-塔吉克斯拉夫大学教授古泽尔·迈特金诺娃也指出，国际和地区问题将是本次峰会的重要议题。她认为，峰会各方将扩大安全合作，加强在阿富汗问题上的沟通协作。

为共建“一带一路”注入新动力

“中国—中亚峰会将为共建‘一带一路’注入新动力。”尤苏波夫表示，吉尔吉斯斯坦是最早支持中方“一带一路”建设国家之一，在此框架内，两国成功开展了很多合作互动。

迈特金诺娃指出，塔吉克斯坦是首个同中国签署共建丝绸之路经济带谅解备忘录的国家，共建“一带一路”给两国带来共赢成果。今年是中方提出“一带一路”倡议十周年，这将为塔中合作提供新动力。

她进一步指出，双方共同致力于实现塔吉克斯坦“2030年前国家发展战略”和“一带一路”倡议深度对接，加强政治、经贸、技术等领域合作。

绿色发展是共建“一带一路”发展方向之一。迈特金诺娃表示，塔中两国在共同应对气候变化、加强环境保护等方面将继续加大合作力度。

拓展人文领域合作新内涵

中国与中亚国家的人文交流与合作同样重要。迈特金诺娃介绍，目前约有3000名塔吉克斯坦学生在中国学习，在塔国内的孔子学院也有约4000名学生，“这为塔吉克斯坦培养人才提供了帮助”。

塔吉克斯坦技术大学校长达夫拉特佐达在接受记者采访时表示，“一带一路”框架下，鲁班工坊等合作交流平台为塔国家人才培养提供了有力支撑。塔中同为丝绸之路文明古国，将共同致力于弘扬丝绸之路精神，深化人文交流合作。

乌兹别克斯坦撒马尔罕考古研究所教授、乌中联合考古队乌方负责人博基容·马特博博耶夫对记者说，乌中在文化领域一直保持着紧密联系，联合考古工作对研究丝绸之路历史具有重要意义，联合修复项目被视为两国文化领域合作的典范，这都有助于进一步加深乌中文化交流。(完)

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