本报记者 赵晓霞

2022年，在国家文物局的指导下，中国文化遗产研究院援助尼泊尔工作队经过近5年努力，圆满完成尼泊尔加德满都杜巴广场九层神庙建筑群文物本体维修。图为2022年7月，工人在尼泊尔加德满都进行九层神庙建筑群修复工作。

哈里·马哈尔詹摄（新华社发）

4月26日，参加亚洲文化遗产保护联盟大会的多国代表、东盟成员国来宾和相关国际组织代表到陕西石峁遗址实地参观调研文化遗产保护情况。

李 贺摄 （新华社发）

中国长城、孟加拉国巴凯尔哈特清真寺历史名城、叙利亚大马士革古城……亚洲各国山水相连、人文相亲、命运相依，积淀文明精华的亚洲文化遗产是亚洲辉煌历史、灿烂文化的物质载体和实证，是全人类共有的文化财富。保护好、传承好、利用好亚洲文化遗产，是亚洲各国的共同责任。近年来，亚洲各国高度重视文化遗产保护，开展了一系列卓有成效的交流合作。

日前，亚洲文化遗产保护联盟大会在陕西西安举行，20多个亚洲国家和3个国际组织的150位代表共聚一堂。会上，亚洲文化遗产保护联盟正式成立。

亚洲文化遗产保护行动交出亮眼成绩单

将日历翻回到2019年。这年5月，亚洲文明对话大会在北京举行，作为大会成果之一，“中国将联合亚洲国家开展亚洲文化遗产保护行动”引发关注。如今，近4年过去，在亚洲文化遗产保护行动框架下，中国交出了一份亮眼的成绩单。

从故宫博物院、吉林大学及英国杜伦大学与阿联酋拉斯海马酋长国联合在海上丝绸之路古港朱尔法遗址展开挖掘取得丰硕成果，到中国、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦4国学者通过学术活动基本构建起费尔干纳盆地联合考古及四国合作交流机制的初步框架……中国参与到亚洲不同国家和地区的联合考古行动中，为推动亚洲文化遗产保护、助力探究亚洲文明脉络贡献了中国力量。

从由中国内蒙古博物院与蒙古国国家博物馆合作举办的“大辽契丹——中国内蒙古辽代文物精品展”，到上海博物馆赴阿拉伯联合酋长国阿布扎比卢浮宫博物馆参加的“龙与凤——天朝与天方的千百年艺术交融”展；从来自阿联酋和伊朗的青瓷文物展品亮相“天下龙泉：龙泉青瓷与全球化”展览，到故宫博物院与巴基斯坦相关部门共同主办的“譬若香山：犍陀罗艺术展”在故宫展出……中国与亚洲各国合作举办的文物展览生动讲述着文明交流互鉴的故事。

另据数据统计，中国与柬埔寨、蒙古国、乌兹别克斯坦、尼泊尔、缅甸、吉尔吉斯斯坦6国合作开展了11项历史古迹保护修复项目，助力亚洲文化遗产光彩重现。柬埔寨吴哥古迹、尼泊尔加德满都杜巴广场九层神庙等都留下了中国文物修复人员的身影。

此外，中国与巴基斯坦、韩国等签署文化遗产合作文件，与阿富汗、巴基斯坦合作举办线上石质文物保护专业人员高级研修班……与亚洲国家商签协议、合作防止文物走私、技术合作、开展专业人员培训等一系列“组合行动”接连开展。

国家文物局相关负责人表示，近年来，亚洲文化遗产保护行动阶段性成果丰硕。深化亚洲国家文化遗产合作、促进亚洲文明交流互鉴的中国方案从理论和实践上得到亚洲国家的广泛认同。

开启亚洲文化遗产保护新篇章

4月下旬的陕西西安，见证了一场文明交流的盛事——亚洲文化遗产保护联盟大会在这里举行。在会上，亚洲文化遗产保护联盟正式成立，截至目前，成员国有亚美尼亚、柬埔寨、中国、朝鲜、伊朗、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、叙利亚、阿联酋、也门、阿塞拜疆、缅甸、斯里兰卡。

文化和旅游部副部长、国家文物局局长李群表示，从“亚洲文化遗产保护行动”倡议的提出，到2021年10国共同发起亚洲文化遗产保护联盟，27国共同发布《关于共同开展亚洲文化遗产保护行动的倡议》，再到亚洲文化遗产保护联盟正式成立，亚洲文化遗产保护行动不断凝聚亚洲国家共识，开启新篇章。

在此次大会上，联盟理事会进一步达成共识，发布《亚洲文化遗产保护联盟西安宣言》（以下简称《西安宣言》）。根据《西安宣言》，联盟各方认为，当今各国前途命运紧密相连，人类社会现代化进程、世界文明百花园的繁荣发展，离不开文明间包容共存、交流互鉴。各方将共同推动城市和乡村文化遗产保护；围绕“人类探源”“文明起源”“丝绸之路”等主题，实施合作考古，挖掘亚洲文化内涵，支持联合申报世界遗产；共同推动博物馆馆际合作和文物展览交流；围绕文化遗产保护实践开展学术交流。

此外，各方将联合开展重要古迹遗址的保护与修复，共同助力文化遗产灾后抢救和修缮，共同打击文物非法贩运、促进流失文物返还。开展文化遗产保护技术、方法联合攻关，实施土遗址、木结构建筑、纸质文物、纺织品保护等具有亚洲地域特色的文物保护项目。

继续携手探索文化遗产保护机制

与会各国代表赞赏中国在亚洲文化遗产保护行动框架下开展的务实合作，表示将秉承自愿平等、互相尊重、互利共赢的原则，共同推进联盟建设，共商共画亚洲文化遗产保护行动路线图，在全球范围内树立文化遗产保护地区合作新典范。

国际文化财产保护和修复研究中心总干事韦伯·恩多罗表示，愿与中国和亚洲国家加强合作，共同推进亚洲文化遗产保护项目的积极探索。

亚洲各国携手探索文化遗产保护的脚步还在继续。

在亚洲文化遗产保护联盟大会上，“丝绸之路考古合作研究中心”揭牌。该中心秉承“考古、合作、共享、传承”的发展理念，致力于与丝绸之路沿线国家学术机构合作，面向中亚、西亚、南亚开展联合考古工作，研究丝绸之路历史和古代东西方文明交往互动历程，保护丝绸之路文化遗产，促进丝绸之路沿线国家的人文交流合作。据记者了解，目前，中心已与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦等8个国家和地区的13所高校、科研机构签署共建协议。

李群在大会上表示，中国将持续加强亚洲文化遗产保护联盟秘书处的机构建设和能力提升，并依托亚洲文化遗产保护基金为联盟可持续发展提供支持。目前，亚洲文化遗产保护基金已募资8800万元人民币，用于支持中国与联盟成员国合作开展的亚洲文化遗产保护行动项目。

相关专家表示，从顶层设计、基础保障到平台机制，体现了亚洲文化遗产保护联盟务实合作的广阔前景。中国将在联盟框架下，同亚洲各国携手构建全球文明对话合作网络，共同推动人类文明发展进步。

链 接

亚洲文化遗产保护基金依托中国文物保护基金会设立，自2021年设立以来，已探索实施了“吴哥守护人”“巴米扬守护人”“亚洲文化遗产教育网络”“亚洲文化遗产青年论坛”等一系列促进文化融通民心相通的公益项目，后续将开展亚洲文物保护修复、联合考古，策划文物展览展示，推进“亚洲文化遗产保护最佳实践”遴选与推介，加强国际学术交流与青年人才培养等，进一步凝聚国际文化遗产保护共识，加强文化遗产保护合作，促进亚洲文明交流与互鉴，激发亚洲文明活力。

根据亚洲文化遗产保护行动项目申报指南，该基金通过开放申报，对联盟框架下的联合考古、文物保护修复、世界遗产保护管理、文物展览展示、人才培养、学术研究与交流、公众宣传等项目进行资助和支持，并为亚洲文化遗产保护联盟运作及相关工作提供支撑。

（资料来自国家文物局）

(责编：崔越、刘叶婷)