本报记者 贾平凡

日前，在江苏南京智慧城市公共安全展现场，雷曼展台安防监控中心可视化解决方案吸引观众驻足。

王路宪摄（人民视觉）

在北京，长安链团队推出了全球支持量级最大的区块链开源存储引擎“泓”，高级别自动驾驶示范区3.0阶段启动建设；在上海，8个市级数字化转型示范区揭牌，25个数字生活标杆场景建设提速，智慧城市数字底座进一步夯实；重庆截至去年底，集聚规模以上数字经济核心产业企业1900家，数字经济核心产业增加值达2200亿元，“上云、用数、赋智”企业超过11.5万家……近来，中国各地亮眼的数字经济“成绩单”引发外媒关注。近年来，数字化渗透到中国的千行百业，展现出强大韧性、强劲动能，积极为中国实现高质量发展积势蓄能。

迎来新的产业升级

日前，在福建省福州市举办的第六届数字中国建设峰会开幕式上，中国国家互联网信息办公室发布了《数字中国发展报告（2022年）》。“数字经济成为中国迈向现代化的重要增长引擎。”据巴西《论坛》杂志网站报道援引报告内容称，2022年，中国数字经济规模达50.2万亿元人民币，稳居世界第二，同比名义增长10.3%，占GDP比重提升至41.5%。报道称，中国数字基础设施规模能级大幅提升。

2017年正式提出建设“数字丝绸之路”以来，中国持续加强与“一带一路”沿线国家在数字经济、人工智能、纳米技术、量子计算机等前沿领域合作，促进大数据、云计算、智慧城市等领域建设，不断推动“一带一路”建设创新发展。

“作为‘一带一路’倡议的一部分，‘数字丝绸之路’体现了中国在国内外发展数字基础设施的目标。”澳大利亚东亚论坛网站近日发文称，“世界已经见证了中国在电信、人工智能、卫星导航系统、海底光缆、监控系统等领域的数字化转型进展。随着‘数字丝绸之路’加速发展，中国进一步推动在海外的数字化项目和高技术投资。”

英国《经济学人》周刊报道称，重型设备制造商三一重工的18号工厂位于中国中部城市湖南长沙，曾以制造出能够产生足够的物理力、将液态混凝土推到500米高摩天大楼顶部的泵车为荣。不过如今，它最先进的创造根本不产生任何物理力量。在“云”上的某个地方，一个与工厂规格完全相同的“数字双胞胎”正在运转，由数百个不同的传感器和摄像头提供数据。在人工智能的支持下，这个系统能够使管理者提高效率，预测和分析故障，减少高贵的停工成本。这也是《麻省理工学院科技评论》去年将三一重工列入全球“50家最智能公司”的原因之一。去年，世界经济论坛授予三一重工18号工厂“灯塔工厂”称号。

英国《经济学人》周刊另一篇报道称，中国即将迎来一场产业升级，数十个城市将在机器人、云计算和自动化方面取得突破。这种本土技术调整正在改变中国制造业的地理布局。新的投资和人口正从沿海中心转移到湖南株洲这样的内陆城市。这些努力也可能重新绘制中国的经济版图：新技术企业数量前所未有地增加，政府正在数据科学、网络安全和机器人等领域培育成千上万大大小小的公司。这些公司正在努力升级中国的工业基础设施，以迎接中国新的产业升级。

依托强大基础设施

近日，斯坦福大学发布《人工智能指数2023》报告显示，近年来，中国政府出台了一系列政策和计划推动人工智能技术的发展，并在人才培养、科研投入等方面进行了大量投资。

“中国具备必要的基础设施，这是中国发展数字经济的重要优势。”西班牙《国家报》网站援引专家观点称，5G网络就是中国数字经济发展的例子之一。5G网络对开发云计算、推广“物联网”等商业应用至关重要。

据巴西《论坛》杂志网站报道援引《数字中国发展报告（2022年）》称，截至2022年底，中国开通5G基站31.2万个，5G用户5.61亿户，全球占比超60%；千兆光网具备覆盖超5亿户家庭的能力；移动物联网终端用户达18.45亿户，成为全球主要经济体中首个实现“物超人”的国家。

俄罗斯自由媒体网日前报道称，中国已经建成了全球规模最大的宽带网络基础设施，还建成了全球最大的5G独立组网网络，覆盖全国所有地级以上城市。《纽约时报》报道称，中国已启动大规模新基建计划，中国将加大对云计算、大数据、人工智能、5G、工业互联网等新型信息基础设施的投资，中国多个省份也相继推出总额数万亿元人民币的新基建计划。

阿根廷《号角报》报道称，中国构筑了世界上最大的光纤网络，覆盖了整个国家的城市和农村中心地区。在此基础上，中国集群通信系统行业取得长足发展。中国的5G基站已经超过了全球总数的60%。中国有望通过加快部署物联网，实现将实体经济与数字设施相结合的目标。

新加坡《联合早报》网站刊文称，中国决心推动“制造”向“智造”转变，加快重点制造领域的数字化与智能化发展，硬科技产业获得政策性扶持。今年的政府工作报告展现中国政府着重发展实体经济的坚决意志和推进新型工业化的努力。为此，中国将加大力度实施产业基础再造工程，展开重大技术装备攻关工程，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。

为中国经济增长注入新动力

世界银行经济学家玛丽亚·莫妮卡·维哈嘉在世界银行网站刊文称，中国过去二十年不仅代表了世界上最引人注目的减贫故事之一，而且代表了前所未有的数字经济转型。

欧洲《现代外交》网站报道称，数字技术和产业将为中国经济增长注入新动力。

美国消费者新闻与商业频道网站刊文称，中国提出到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%，高于2020年的7.8%，这一目标凸显了中国力争在新技术领域取得领先优势的雄心壮志。文章指出，中国将促进5G的商业部署和大规模应用，5G有望促进下一代超高速互联网的实现。此外，中国也提出了发展第六代移动通信（6G）的目标，承诺继续对国内技术部门进行监管，并探索建立与“数字经济可持续健康发展”相适应的治理方法等。

南非《星报》发文称，在信息爆炸式增长的时代，中国将数据更好地转化成生产资料，成为促进高质量发展的突破口之一。中国通过数字赋能实体经济，实现各行各业的智能化变革，有力推动“中国制造”加速迈向“中国智造”。

《全球贸易杂志》刊文称，“数字丝绸之路”在中国创建新贸易生态系统、深化与发展中国家的贸易关系的过程中扮演重要角色。它包含大量技术项目，比如建设5G基站、铺设光纤电缆、建设和装备数据中心等。

澳大利亚“对话”网站刊文称，中国政府持续推动高新技术的研发、“智能制造”设施和数字经济的建设，将对全球经济产生深刻影响。

“非洲和中国加强在数字技术方面的合作，将助力非洲在信息时代实现跨越式发展。”肯尼亚《星报》称，中国提出“非中数字创新伙伴计划”，将帮助非洲加强数字基建、发展数字经济、开展数字教育、提升数字包容性、共创数字安全、搭建合作平台，有力推动网络空间命运共同体建设。当前，非洲第一个5G独立商用网络已由南非同中国合作建成，由中国提供资金和技术支持的塞内加尔国家数据中心也正式启用。

(责编：崔越、刘叶婷)