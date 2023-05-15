新华社北京5月14日电 在中国-中亚峰会召开前夕，吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦两位专家学者接受新华社记者采访时表示，峰会将开启中亚与中国合作新篇章，相信峰会将取得更多合作共识与成果。

吉尔吉斯斯坦“卡巴尔”国家通讯社国际部主任努尔然·卡斯马丽耶娃日前在比什凯克表示，即将在中国西安市举行的中国-中亚峰会是中国与中亚五国元首首次以实体形式举办峰会，将开启中亚国家同中国关系发展新篇章，对促进地区稳定与繁荣具有重要意义。

卡斯马丽耶娃表示，经济繁荣是和平稳定的保障，希望这次峰会能就经济合作达成更多共识。她认为，峰会将为中亚国家同中国关系进一步发展搭建一个新平台，推动更多“一带一路”倡议下的合作。她期待这次峰会为增进中国与中亚国家人文交流和人员往来提供更多便利。

这是2020年10月27日在吉尔吉斯斯坦拍摄的新北南公路二期工程施工现场。新华社发

谈及安全合作，卡斯马丽耶娃说：“我相信，在当前国际局势动荡的背景下，这次峰会将有助于促进地区安全稳定……恐怖主义和极端主义在任何时候都对中亚安全构成威胁和挑战，希望峰会能取得更多安全合作成果。”

乌兹别克斯坦塔什干国立东方大学副教授绍阿齐姆·沙扎马诺夫日前表示，即将举行的峰会是一次历史性事件，将为中亚国家和中国之间的合作开启新篇章。

他说，中国工业、科技、教育与文化强劲发展，这些发展让中国在全球经济中更具竞争力，人民生活水平也得到提高。中国的发展经验对中亚国家来说十分珍贵，中亚国家可以在经济、教育、文化等多方面借鉴。

他说，“一带一路”倡议对乌兹别克斯坦来说具有战略意义。乌兹别克斯坦位于中亚的中心，在本地区具有重要的经济与地缘作用，是连接中国与欧洲以及其他地区的中转枢纽。乌兹别克斯坦大力参与“一带一路”，有助于推动经济增长、改善基础设施，更有助于对接国际市场、促进出口发展。（参与记者：关建武、李奥）

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