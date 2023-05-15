新华社安卡拉5月14日电（记者熊思浩）土耳其总统和议会选举投票当地时间14日8时（北京时间13时）开始举行，现任总统埃尔多安等3名候选人角逐总统职位，24个政党和151位独立候选人争夺大国民议会600个议席。

14日上午，新华社记者在首都安卡拉市中心的埃什雷夫·比特利斯中学投票站看到，上百名选民已排起长队。核对身份后，每名选民领取选举总统和议员的两张选票。投票站派有警力，投票有序进行。投票将于当天17时（北京时间22时）结束。

5月14日，在土耳其安卡拉，民众在一处投票站参加投票（手机拍摄）。新华社记者 李振北 摄

据土耳其最高选举委员会公布的数据，土耳其约有6410万注册选民，其中境外注册选民约340万。境外投票已于本月9日结束。初步计票结果预计当地时间14日午夜揭晓，正式计票结果预计在本月19日由最高选举委员会公布。

土耳其媒体认为，此次大选中备受选民关注的议题包括经济问题、地震灾难应对、土境内的叙利亚难民问题等。总统选举方面，选前民调显示，由6个反对党组成的“民族联盟”阵营候选人凯末尔·克勒奇达尔奥卢与现任总统埃尔多安支持率接近，另一名候选人锡南·奥安支持率较低。分析人士认为，因反对党联盟阵容强大，加之土国内经济状况不佳等因素，埃尔多安寻求连任面临挑战。议会选举方面，最大的看点是执政党正义与发展党同其他4个政党组成的“人民联盟”能否保持议会多数席位。

土耳其总统任期5年，选举采用两轮投票制的全民直选。第一轮投票中，如无候选人获得逾半数选票，得票率前两位候选人参加第二轮角逐。第二轮投票将于本月28日举行。土议会选举实行比例代表制，政党和党团联盟进入议会的得票率门槛为7%。

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