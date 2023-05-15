新华社北京5月14日电 题：让睦邻友好、合作共赢之路越走越宽广

新华社记者马卓言、张斌

5月18日至19日，中国－中亚峰会将在陕西省西安市举行。这是建交以来中国同中亚国家元首首次以实体形式举办峰会，在双方关系发展史上具有里程碑意义，必将进一步拓展全方位合作，推动双方关系再上新台阶，为地区和世界和平稳定、发展繁荣作出重要贡献。

中国同中亚五国是好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟。建交31年来，中国同中亚国家始终相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢，树立了新型国际关系典范。

坚持真诚互信，元首外交引领中国中亚合作提质升级、行稳致远。过去10年间，习近平主席先后7次到访中亚，留下了许多同中亚各国元首交往的动人故事。在元首外交引领下，双方合作取得一系列历史性、突破性成就。中亚地区是中国周边首个战略伙伴集群。2022年，六国元首共同宣布打造中国－中亚命运共同体，中国同中亚合作机制应运而生，中国中亚关系和地区发展愈发生机勃勃。

坚持命运与共，中国中亚合作走深走实，为中亚国家转型发展、提升地区影响带来更多机遇。2022年双方贸易总额超过700亿美元，创下历史最高水平；双方结成62对友好省州市；中国已成为中亚国家留学生求学的主要目的地和首选国之一；中亚是共建“一带一路”首倡之地，一列列穿行欧亚大陆的中欧班列，一条条连点成线的铁路、公路、长隧……实打实、沉甸甸的合作成果，生动诠释了同舟共济、互利共赢的交往真谛。

山水相连，并肩前行；赓续友谊，推进合作。当前，世界进入新的动荡变革期。中国同中亚国家传统睦邻友好，理念高度契合，命运息息相关。世界越是纷乱，局势越是复杂，越要保持定力，加强团结，增进合作。

在即将举行的中国－中亚峰会上，各国元首将就中国－中亚机制建设、各领域合作以及共同关心的重大国际和地区问题等交换意见，为中国中亚关系擘画新蓝图。六国坚持在兼顾彼此利益的基础上开展合作，必将构建内涵丰富、成果丰硕、友谊持久的战略伙伴关系，打造更加紧密的中国－中亚命运共同体。

从西安出发，中国同中亚国家睦邻友好、合作共赢之路必定越走越宽广，共同谱写双方关系更加美好的明天！

(责编：燕勐、刘叶婷)