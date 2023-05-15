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通讯：美国洛杉矶以丰富活动庆祝亚太裔传统月

2023年05月15日08:59 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶5月13日电通讯：美国洛杉矶以丰富活动庆祝亚太裔传统月

　　新华社记者高山

　　12日，在美国西海岸第一大城市洛杉矶，两只色彩鲜艳的中国舞狮在欢乐的锣鼓声中，从市政厅高大的主门跃出，翻腾跳跃，精彩的表演赢得门前上百名当地亚裔社区各族裔代表的阵阵喝彩。

　　这里正在庆祝美国亚太裔传统月的到来。

　　5月12日，在美国洛杉矶市政厅，一对舞狮在亚太裔传统月庆祝活动上表演。新华社发（曾慧摄）

　　自1992年开始，每年5月被定为美国亚太裔传统月，全美各地都会举行庆祝活动，展示亚太裔的文化传统。今年洛杉矶亚太裔传统月主题为“团结就是力量”，鼓励各族裔共同发声、展现自己独特的文化传统以及对社会的影响力。

　　洛杉矶市长卡伦·巴斯在一份声明中表示，亚太裔是洛杉矶多元文化的重要组成部分，让这个城市更加蓬勃向上。她指出，亚太裔帮助推动了洛杉矶的发展，如今仍然在社会经济文化生活的各个方面继续做出宝贵贡献。

　　5月12日，在美国洛杉矶市政厅，一只舞狮在亚太裔传统月庆祝活动上和参加者互动。新华社发（曾慧摄）

　　据统计，洛杉矶市所在的洛杉矶县是美国亚太裔人口最多的县，约15%的居民有亚太裔血统，总人数约150万。

　　今年洛杉矶亚太裔传统月相关活动形式多样、丰富多彩。据洛杉矶文化局介绍，洛杉矶地区诸多的博物馆、图书馆和其他文化机构会有一系列包括展览、讲座、研讨会及表演在内的亚太裔传统月庆祝活动，向洛杉矶民众展现亚太裔文化的魅力。

　　5月12日，在美国洛杉矶市政厅，一对舞狮在亚太裔传统月庆祝活动上表演。新华社发（曾慧摄）

　　如果热爱电影，可以去观看洛杉矶亚太裔电影节的一系列展映；如果喜欢读书，可以去长滩亚裔图书节与数十位亚裔作者面对面交谈；如果喜欢音乐，可以去观看“艺汇东西·亚太裔传统月音乐会”欣赏多个族裔艺术家的精彩表演；如果偏爱历史，可以去华美博物馆一览“美国华人社区的诞生和崛起”展览。

　　洛杉矶亚太裔传统月委员会两位共同主席之一尼蒂娅·拉曼是洛杉矶市议会第一位南亚裔议员。她在活动中指出，过去几年来，美国针对亚太裔的种族仇恨犯罪不断抬头，因此亚太裔必须更团结地站出来展现自己的力量。

　　非营利机构“停止歧视亚太裔”5月发布的最新报告显示，2020年3月以来，该组织收到超过1.1万起针对亚太裔的仇恨事件报告。报告指出，种族歧视严重伤害了亚太裔的身心健康，有一半遭遇仇恨事件的亚太裔人士表示自己因此感到悲伤、焦虑和紧张。

　　洛杉矶市议员、洛杉矶亚太裔传统月委员会另外一位共同主席约翰·李在接受新华社记者采访时表示，亚太裔传统月丰富多彩的活动有助于让亚太裔发出更响亮的声音，让整个社会更关注亚太裔的贡献。

(责编：崔越、刘叶婷)

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