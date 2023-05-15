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驻日使馆参加亚妇会“2023亚洲盛典慈善义卖活动”

2023年05月15日08:58 | 来源：新华网
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　　新华网东京5月14日电（记者姜俏梅）日本亚洲妇女友好会（简称“亚妇会”）日前在东京举办“2023亚洲盛典慈善义卖活动”。中国驻日本大使吴江浩和夫人丁玥应邀出席，日本皇室常陆宫妃华子、外相夫人林裕子、亚妇会会长高村治子等日本各界人士3000多人到场奉献爱心。

　　中国驻日本使馆在会场布设工艺品和美食两个展台，精挑细选30类400余件富有中国特色、深受各国民众喜爱的义卖商品，并用最萌熊猫和生肖玉兔玩偶、中国世界遗产海报等装饰点缀。展台上中国各色特产琳琅满目，新颖精致的文创产品充满中国文化元素，彰显时尚“国潮”风范，吸引大批来场者驻足挑选，令各国人士爱不释手。享誉世界的中国茶叶点心和绍兴美酒成为热卖商品。

　　图为义卖活动参加者在中国摊位前挑选商品。（记者 张笑宇 摄）

　　亚妇会成立于1968年，由亚太地区26国驻日大使夫人及日本政要、高级外交官夫人组成。亚妇会年度义卖活动的门票及义卖收入将返捐各参加国用于帮助贫困地区。中国驻日本大使馆自1991年起参加义卖活动，所得善款用于资助中国国内多个扶贫项目，为当地改善民生、实现脱贫做出积极贡献。

(责编：崔越、刘叶婷)

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