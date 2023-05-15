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匈牙利多举措振兴旅游业

期待更多中国游客

本报记者  于  洋
2023年05月15日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　匈牙利首都布达佩斯的多瑙河沿岸风景秀丽，吸引众多游客前往。
　　本报记者 于 洋摄

　　匈牙利国家旅游局局长彼得·霍尔瓦特近日介绍，今年第一季度匈牙利过夜游客数量逾630万人次，超过新冠疫情前的同期数据。随着夏季假期的到来，匈牙利的旅游人数和旅游收入有望在年内达到疫情前的水平。当前，匈牙利正采取多项举措振兴旅游业，并加大在国外的宣传推广力度，打造国家旅游品牌，拓展海外客源市场。

　　匈牙利位于欧洲腹地，拥有丰富的自然、人文旅游资源。旅游业是匈牙利经济的重要支柱，对该国国内生产总值的贡献率超过13%，为约40万人提供了生计。为重振旅游业，匈牙利政府制定了多项长远规划，如重新修订2030年旅游发展战略，通过推动数字化转型、加强旅游培训等措施，努力提高旅游业的抗风险能力和可持续发展水平。旅游主管部门还根据各地旅游资源禀赋，为主要景区制定新的差异化发展策略。匈牙利酒店和餐饮协会负责人巴尔道夫说：“过去3年虽然匈牙利旅游业遭受很大冲击，但整个行业也经历了转型和升级，全国很多景点进行了整修升级，旅游基础设施不断完善，一批新的景点和酒店相继落成。”

　　欧盟委员会在2022年3月批准了一项2.8亿欧元的匈牙利旅游业复苏计划。根据该计划，从事酒店、餐饮、娱乐以及其他旅游相关业务的公司可申请相关资助。同时，匈牙利旅游部门加大了在国内外的营销推广和品牌宣传力度，在巴黎、华沙等地举办多场推介活动。匈牙利希望到2030年成为中欧地区领先的旅游目的地国家，将旅游业对国内生产总值的贡献率提升至16%。

　　匈牙利重视与中国在旅游领域的合作，看重中国市场对匈牙利旅游业的重要意义。今年春节过后，匈牙利国家旅游局加大在中国市场的宣传力度，先后在北京、重庆、广州、上海等地开展旅游推介活动，并在多个社交媒体平台上用中文宣传匈牙利旅游。为便利中国游客在匈牙利出行，布达佩斯李斯特国际机场内所有标识牌都配有中文，布达佩斯市中心的部分交通自动售票机上也配有中文，匈国家旅游局的官方网站及宣传册也都有中文版本。

　　匈牙利国家旅游局副局长雅各布·索菲娅说：“中国一直是匈牙利旅游业最重要的客源市场之一，匈方十分重视中国游客的旅行体验。2023年是充满希望的一年，期待更多中国游客到访匈牙利，体验蓝色多瑙河的魅力。”


　　《 人民日报 》（ 2023年05月15日 15 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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