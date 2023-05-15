本报记者 宋亦然

哥斯达黎加咖啡展日前在首都圣何塞举行。展会上，咖啡厂商推出多种不同类型的咖啡产品，并举办咖啡知识讲座、咖啡调制表演等多项交流活动，为该国的咖啡生产商和国际采购商搭建了平台。

据哥斯达黎加咖啡协会最新发布的2022—2023年咖啡收获季相关数据显示，截至2023年4月中旬，本收获季的咖啡产量已超过190万蒲式耳（1蒲式耳约合27千克），同比增长14%。

咖啡及其相关产业在哥斯达黎加经济中占有重要地位，全国超过半数省份以咖啡为主要产业。数据显示，哥斯达黎加咖啡产量的约90%用于出口，2021年咖啡出口收入达3.72亿美元。目前该国有近4万咖啡种植户，超过6万人从事与咖啡相关的工作。在收获季，咖啡业创造的就业岗位达15万个。

哥斯达黎加政府积极推动咖啡产业发展，制定了一系列相关政策，促进产品质量提升，打造高品质品牌形象。早在2001年，哥斯达黎加咖啡协会就启动了“国家咖啡计划”，旨在改善咖啡的生产、加工和销售条件，每个咖啡产区都签署了质量改进协议。政府还开展“哥斯达黎加咖啡”认证和标签计划，对咖啡标签内容进行了严格规范，每张标签上必须包含咖啡豆的品种、产区、处理方法、烘焙度、硬度等详细信息，以方便消费者挑选到满意的高品质咖啡。

近年来，促进咖啡产业可持续发展成为哥斯达黎加的重要工作。该国政府签署加入“国际咖啡协定”，并积极参与旨在实现可持续发展目标的相关活动。哥斯达黎加咖啡协会等机构为当地咖啡种植户提供技术援助和金融支持，鼓励他们不断探索良好生态的生产方式，包括回收废弃物用于有机堆肥、采用最新技术防治虫害等，以进一步改良土壤、减少温室气体排放。

随着中国在国际咖啡市场的消费比重不断提升，中国广阔的市场受到哥斯达黎加众多咖啡厂商的关注。该国通过进博会等渠道，面向中国市场持续加大优质咖啡产品出口力度。数据显示，2021年哥斯达黎加咖啡对华出口额达281万美元，更多咖啡品牌走进中国消费者的生活。

《 人民日报 》（ 2023年05月15日 15 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)