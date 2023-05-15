本报记者 张朋辉

“过去10年，中国的现代化建设日新月异，令人赞叹。我走访了近20个省份，见证了中国蓬勃发展，深切感受到中国国家治理体系的优势。”比利时埃诺省农业与农业工程中心专家、中国政府友谊奖获得者弗朗索瓦·塞尔内尔在接受本报记者采访时表示。

塞尔内尔是比利时知名马铃薯晚疫病预防专家。1999年，他将马铃薯晚疫病预测预报模型引入中国，与中国结下不解之缘。在中比科技人员的共同努力下，该模型实现了数字化升级，可提供自动化服务，预报也更加精准。目前，模型已在多个国家推广，助力相关国家改善了马铃薯的品质。2018年，中国政府授予塞尔内尔“改革开放40周年最具影响力的外国专家”称号。“科技交流可以分享知识、建立友谊。中国尊重知识、尊重人才，我对中国的制度有信心，看好中国的长远发展，期待与中国科研人员开展更多合作。”塞尔内尔说。

20多年来，塞尔内尔走过了中国很多地方，深入考察四川、重庆、宁夏、广西、河南、山东、内蒙古等地。他不仅在城市进行科技交流，还花很多时间在偏远山区推广农业技术，由此对中国经济社会发展有更加深入的观察和体会。

谈到中国的发展变化，塞尔内尔工作过的重庆市巫溪县是他最熟悉的一个“样本”。“我第一次从重庆市区到巫溪用了整整两天时间，从重庆乘船沿长江航行一天，再换乘汽车，颠簸一天才到达巫溪。现在，从重庆到巫溪走高速公路，只需要5个小时左右。”他感慨说，虽然巫溪地处山区，但是四通八达的交通网让这座县城不再偏远。目前，巫溪已经成为著名的“中国绿色生态马铃薯之乡”，是广大游客喜爱的生态旅游目的地。“每次到中国，我都看到一些新建的道路、机场、高铁，中国的发展成就超出了很多人的想象！”

在塞尔内尔看来，中国不断取得举世瞩目的发展成就，关键在于“上下一条心、劲往一处使”。在中国共产党领导下，中国的国家治理“保持政策连贯性、执行力强”。塞尔内尔以中国脱贫攻坚为例分析说：“贫困是全世界面临的共同挑战，中国共产党和中国领导人把脱贫攻坚作为工作中的优先事项，整个社会都认识到这一任务的重要性，齐心协力、团结奋斗，取得了脱贫攻坚战的伟大胜利。”

塞尔内尔表示，中国共产党坚持以人民为中心的发展思想，不仅注重经济发展，也强调共享发展成果，重视解决弱势群体的衣食住行、教育等民生问题。他说：“这些举措让中国共产党获得了中国人民发自内心的拥护。中国走出了一条行之有效的发展道路。”

《 人民日报 》（ 2023年05月15日 03 版）

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