本报记者 俞懿春 王锦涛 常碧罗 姚雪青

中国同中亚五国是命运与共的好邻居、好伙伴、好朋友、好兄弟。相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢，是中国同中亚五国30余年合作的成功密码。随着高质量共建“一带一路”不断推进，中国与中亚五国在减贫、教育、物流等领域的深层次交流合作取得丰硕成果。

交流减贫经验

促进共同发展

土坯房、黄泥墙，老照片记录下的昔日生活环境，如今已是平坦的柏油路、整齐的砖瓦房。今年4月，乌兹别克斯坦就业与减贫部部长穆萨耶夫来到甘肃省定西市渭源县田家河乡元古堆村，惊叹“这里发生了翻天覆地的变化”。

“我们告诉客人，2013年2月3日，习近平总书记来到我们村，鼓励大家一起努力，把日子越过越红火。”元古堆村党支部书记董建新说，乡亲们没有辜负习近平总书记的期望，引来了水、修通了路，通过发展中药材、百合等特色种植，2018年实现整体脱贫。

行走在元古堆村，穆萨耶夫看到，水泥路连通村巷，小轿车整齐停放。昔日的贫困村已是产业兴、环境美、人气旺的现代乡村。穆萨耶夫表示，将认真学习借鉴中国在脱贫攻坚工作中采取的一系列有力举措和先进经验，结合乌实际情况加以创新推广。

同样在4月，乌兹别克斯坦副总理库奇卡罗夫率队在云南省专题考察脱贫攻坚工作。在澜沧县东回镇班利村林下三七种植示范基地，看到遮阴网下一棵棵三七苗长势良好，库奇卡罗夫感慨：“这里空气清新，生态环境优美，产业发展模式创新，中国青年见多识广，积极创业，带动大家致富，非常棒！”他表示，班利村的发展，折射出中国在减贫方面取得的伟大成就，为推动世界减贫事业发展作出巨大贡献。

近年来，减贫合作已成为中国和中亚国家合作的亮点之一。乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫表示，他从中国的生动实践中获得启发，多次强调“愿意了解和借鉴中国的发展经验，特别是减贫经验”，并派专家和政府官员到中国学习，以推进乌减贫事业。

今年1月，第二期上合组织国家减贫与发展研修班在重庆西南大学举办，来自塔吉克斯坦农业部、卫生与社会保障部等部门的15名专家和官员参加了线上培训。去年6月，西南大学举办了面向乌兹别克斯坦专家和官员的首期研修班。“根据不同国家的实际需求，我们邀请国内专家进行了各有侧重的课程安排。”西南大学继续教育学院党委书记谭琳告诉记者，针对乌兹别克斯坦的需求，课程设置了中国社会保障兜底政策的主要做法及启发等内容；针对塔吉克斯坦的情况，课程安排了新媒体时代的电商营销策略等内容。

培训结束后，塔吉克斯坦农业部官员哈桑尼·卡拉姆左达向学校发来邮件说：“对我们而言，这是一次很有收获的研修活动，感谢中方的精心组织。”许多学员也表示，希望能够有机会来中国参观学习，实地了解中国的乡村振兴风貌。据了解，今年重庆市外办、乡村振兴局以及西南大学将继续举办减贫与发展研修班，为相关国家探索减贫与农村发展提供中国智慧。

深化教育合作

推动文明互鉴

9年前，17岁的伊赫拉斯·萨帕尔格李迪耶夫（中文名“阿理”）一抵达北京，就迫不及待地让朋友带他去爬长城。“太壮观了！”阿理说，那是他第一次来中国。

阿理来自土库曼斯坦，中学毕业后选择到中国留学。“我先后在中国的3个城市学习生活。”阿理在杭州学习了1年中文后，在西安读了4年本科，2020年到兰州大学读研究生。从中文一字不识到读写流利，阿理如今不再把自己当“老外”。今年硕士毕业后，阿理打算继续留在中国攻读博士学位，为土中两国的教育文化交流作出贡献。

“1992年，兰州市同土库曼斯坦首都阿什哈巴德市结为友好城市，地方合作成果丰硕。”兰州大学土库曼斯坦研究中心主任王四海介绍，中国连续多年是土库曼斯坦最大的贸易伙伴，两国不断加强共建“一带一路”倡议和土库曼斯坦“复兴丝绸之路”战略对接，双方在教育、文化、科技、体育、地方等领域交流合作持续深化。

“共建‘一带一路’倡议提出10年来，兰州大学为中亚五国培养了600多名各类高级专门人才。”兰州大学国际文化交流学院副院长黎春林说，这些人才在中亚国家经贸、教育、政法、通信、地质地理、文学艺术等领域发挥着积极作用。

在共建“一带一路”框架下，中国和中亚五国高等院校和科研机构合作交流不断加深。2017年，西北师范大学和吉尔吉斯斯坦国立民族大学合作建立了“一带一路”研究中心，并连续举办了5届中国与中亚人文交流与合作国际论坛。

中共二十大胜利召开后不久，吉尔吉斯斯坦国立民族大学“一带一路”研究中心主任、吉尔吉斯斯坦文化功勋荣誉称号获得者拉希德·尤苏波夫教授致信西北师范大学，表示中共二十大是读懂中国、读懂中国共产党的重要窗口，并表达进一步加强校际人文交流合作的愿望。

拓展物流通道

实现互利共赢

“装车完毕，请检查！”

“收到！可以安排取车。”

江苏连云港中哈国际物流有限公司生产操作部调度员成飞，用对讲机与现场指挥进行沟通对接。30分钟后，带有“连云港”字样的红色机车从中哈连云港物流合作基地鸣笛出发。列车一路向西，经霍尔果斯口岸出境，开往哈萨克斯坦阿拉木图。

中哈连云港物流合作基地是中哈两国共同出资建设的合资企业。自2014年5月运行以来，在阿拉山口、霍尔果斯、喀什、二连浩特、满洲里5个出境口岸都有业务，实现对中亚地区主要站点全覆盖。

5月12日，来自无锡一家企业的1700吨聚酯切片，从中哈连云港物流合作基地出发奔向目的地——乌兹别克斯坦塔什干。乌一家工厂的负责人努尔兰得知列车顺利发车的消息，兴奋地喊道：“太棒了，我们的工厂有希望了！”

大约半个月前，努尔兰所在的工厂因库存原料紧张，向无锡这家企业发出聚酯切片紧急订单，该原料主要用于生产食品包装。如果这批货物不能于5月底运抵，工厂将无法及时交付成品，面临巨额贸易索赔。在收发货人的共同努力下，该货物申报计划被优先处理，货物于5月1日从无锡运抵中哈连云港物流合作基地，11天后顺利发往塔什干。努尔兰感慨道：“本来我们已经做好了赔款准备——完全没想到无锡工厂不到半个月就能顺利发运！”

连云港中哈国际物流有限公司多式联运部经理苏立洋介绍，公司着力打造物流双循环通道，并逐步形成了覆盖东南亚和东亚的多通道、多种运输方式方案，可以让来自中亚的货物通过连云港中亚班列进口或过境到第三国，满足客户多重需求。

为应对日益增加的物流需求，2022年9月，在哈萨克斯坦“霍尔果斯—东大门”经济特区无水港，两条新增轨道建成投用，无水港场站换装能力提高一倍。“霍尔果斯—东大门”经济特区无水港是继中哈连云港物流合作基地后，第二个中哈国际物流合作项目。“凭借中哈双方共同推进电子口岸等信息化项目建设，无水港已与中哈连云港物流合作基地实现业务联动、人员互派、信息联通和资源共享。”连云港中哈国际物流有限公司总经理左学梅说。

“中哈连云港物流合作基地运行以来，双方并肩作战，促进了哈萨克斯坦与其他国家的贸易往来。哈中两国之间的合作将持续稳定发展，感谢中方和中国同事提供的帮助与支持。”代表哈方参与经营管理的连云港中哈国际物流有限公司副总经理阿孜感言，这条“黄金通道”为两国不断深化合作、实现互利共赢发挥了先行先试的重要作用。

（本报记者张光政对本文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2023年05月15日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)