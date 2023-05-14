人民网约翰内斯堡5月15日电 （记者闫韫明）“请救救我爸爸，如果你们也治不了，我爸爸就没救了！”在卢旺达马萨卡医院，第23批援卢旺达中国医疗队队长赵尚军接到患者家属的急切求助。

一名91岁的卢旺达患者三年前被诊断为严重的右下肢深静脉血栓合并下肢动脉狭窄，由于当地医疗条件较差，患处长期缺乏有效治疗，导致患者右下肢溃烂严重。感染如果继续蔓延，将会有生命危险。为患者进行截肢手术是挽救其生命的最有效途径，然而该高龄患者伴有高血压、冠心病、肺气肿、哮喘等严重基础病，手术中风险极高，术后护理康复工作也会给医疗团队带来不小的考验，患者及其家属在卢旺达辗转多家医院，均未能得到有效诊治。

听说中国医生医术高超，患者家属专程来到马萨卡医院寻求帮助，“中国医疗水平发达，我们非常相信中国医生的能力。”

考虑到手术存在极大风险以及术后康复的不确定性，赵尚军医生组织医疗队内多学科会诊，为患者进行了充分细致的术前评估和准备工作，并成功完成手术。“感谢中国医生，有了你们的帮助，我有信心活到一百岁。”康复后的患者非常感激。

赵尚军为患者手术。第23批援卢旺达中国医疗队供图

术后患者恢复良好，与医疗队合影。第23批援卢旺达中国医疗队供图

赵尚军是来自内蒙古自治区包头市第三医院的一名骨科副主任医师。他曾于2019年、2021年先后两次远赴卢旺达参加援外医疗任务。

2023年，赵尚军再次报名参加第23批援卢旺达中国医疗队，并担任队长一职。赵尚军的妻子也是一名医生，对于丈夫多次参加援外任务，她毫不犹豫地给予理解和支持。每次与家中联系，她总是重复一句话“好好工作，家里放心”。

谈及三次参加援卢医疗队的心路历程，赵尚军表示，“不来非洲怕非洲，来了非洲爱非洲，离开非洲想非洲，真心希望为推动卢旺达医疗事业的发展做出一点贡献。”

赵尚军在病房查房。第23批援卢旺达中国医疗队供图

“卢旺达全国总人口约一千二百万多万人，却只有2000多名医生，其中专科医生仅有200多名，专业的骨科医生不足10人，医疗条件极差。我们不仅要授人以鱼，更要授之以渔。”赵尚军说。

在赵尚军的带领下，医疗队在受援医院分别开展了多次无痛清宫和无痛分娩技术为主题的舒适化医疗培训、可视化及舒适化手术麻醉培训、口腔科根管治疗培训、普外科及妇产科常见手术实操培训。并在授援医院开展了首例无痛分娩和无痛清宫手术，为该国妇女的生育健康提供更好的选择。马萨卡医院也成为该国第二家开展无痛分娩的医院。马萨卡医院负责人也表示会进一步推广这项技术，让更多妇女受益。

无痛分娩产妇与医疗队合影。第23批援卢旺达中国医疗队供图

在卢旺达人民的眼中，医生被认为是上天派来救助他们的使者，中国医生更被誉为“最受欢迎的人”，无论中国医疗队员走到哪里都会有人竖起大拇指说：“中国医生，棒极了！”

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