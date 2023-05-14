新华社北京5月14日电（国际观察）美银行业危机或蔓延 外溢风险备受关注

新华社记者欧阳为

美国区域性银行太平洋西部银行日前公布的一季度财报显示，该行一季度末存款显著减少，引发市场担忧，该行股价近期剧烈波动。今年3月以来，美国已有硅谷银行、签名银行和第一共和银行先后爆雷倒下。

当前美国银行业，尤其是规模偏小的区域性银行正面临存款流失、资产价值缩水、不良资产风险上升等挑战。此外，美国联邦政府债务违约风险也加剧了银行业困境。

专家警告，危机仍未平息，而且可能继续蔓延并对金融市场造成冲击，其外溢风险尤其值得关注。

美联储数据显示，截至2023年4月26日，美国商业银行存款总规模不足17.2万亿美元，与去年12月17.8万亿美元左右的水平相比减少约6000亿美元。其中，小型商业银行存款规模从5.63万亿美元下降至5.32万亿美元，缩水约3100亿美元。

美国盖洛普公司4月进行的一项调查显示，48%的受访者表示“非常”或“比较”担忧在银行等金融机构中存款的安全性，这一比例已高于2008年国际金融危机时的水平。美国企业和居民对存款安全的担忧，导致银行经营最为倚重的存款资金外逃。

存款流失，将造成中小银行融资借款规模持续上升，负债成本增加。许多中小银行为应对存款流失，被迫出售长期债券等资产，或者以高利率进行同业拆借、向美联储借款等方式补足流动性。

值得注意的是，美国商业地产空置率上升，贷款违约率也有所回升。一旦商业地产风险蔓延，将对中小银行造成又一重创。美国伯克希尔-哈撒韦公司董事会副主席查理·芒格近日表示，美国商业地产市场正在酝酿一场风暴，随着房地产价格下跌，美国银行正“充斥着不良贷款”。

另外，美国联邦政府债务违约风险也将加剧银行业困境。今年1月19日，美国联邦政府债务规模已达到31.4万亿美元的法定债务上限。当前，美国民主共和两党围绕债务上限的党争不断加剧，难以就提高债务上限问题达成一致。一旦联邦政府出现部分债务违约，将导致美国国债利率飙升，影响汽车贷款、住房抵押贷款以及其他借贷成本，加剧银行部门经营困局。

分析人士认为，如果美国银行业危机继续发酵，或将驱使银行收紧信贷，冲击依靠银行贷款的美国中小企业投资以及私人消费信贷。美联储调查也显示，今年3月以来，银行信贷增速加速回落。

银行业动荡也令债市风险凸显，企业通过债券市场融资成本趋于升高。在美国联邦基金利率高企、制造业持续收缩、金融避险情绪显著升温背景下，银行业动荡或将成为压倒美国经济的最后一根稻草，让原本复苏乏力的美国经济衰退的可能性增大。

分析人士表示，银行业危机还将削弱美元全球主导地位和信誉。2007年至今，美联储资产负债表规模从不到1万亿美元左右飙升至逾8万亿美元，其资产结构发生显著变化，扩表的真实意图，从维护金融稳定转为向全球分摊成本。当前银行业动荡恰恰是美国无限透支美元信用的必然结果。

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