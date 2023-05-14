人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中卢医护共庆“5·12”国际护士节

2023年05月14日15:23 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网约翰内斯堡5月13日电 （闫韫明、通讯员张桂利）为庆祝“5·12”国际护士节，传承和弘扬南丁格尔无私奉献的人道主义精神，第23批援卢旺达中国医疗队和卢旺达马萨卡医院日前通过视频连线方式，与内蒙古自治区包头市中心医院共同举办了庆祝第112个国际护士节暨中卢护理研讨会。包头市中心医院主要领导和医护代表、卢旺达马萨卡医院临床院长及护理部等科室负责人、东非大学护士与助产士学院副院长和第23批援卢旺达中国医疗队全体队员参加活动。

包头市中心医院会场。第23批援卢旺达中国医疗队供图

第23批援卢旺达中国医疗队驻地会场。第23批援卢旺达中国医疗队供图

包头市中心医院副院长梁鲁表示，今年是中国派遣援外医疗队60周年，从1986年包头市中心医院派遣第一批援外医疗队员开始，至今共派出11批23名医务人员支援卢旺达医疗工作。希望包头市中心医院与马萨卡医院跨越山海、心手相牵，今后继续书写浓墨重彩的友谊长卷。

马萨卡医院临床院长阿纳斯塔斯（Anastase）在发言中表示，护士是医院的未来，做好护理工作在马萨卡医院非常重要，感谢中国对马萨卡医院的帮助。第一次以这种形式举办护士节活动，感觉收获非常大，希望以后与中方多开展类似的活动。

东非大学护士与助产士学院副院阿德里安（Adrien）表示，这次交流活动增进了大学的国际交往，希望有机会能和中国的医院进一步交流学习。

医疗队队长赵尚军在发言中提到，国际护士节是属于全世界护理工作者的节日，感谢中卢护理同仁的辛勤工作和奉献精神，感谢包头市中心医院对援外工作的支持和肯定。包头市中心医院名誉护士长、援卢医疗队手术室护士张桂利表示，一定牢记习近平总书记的嘱托，不忘初心、牢记使命，弘扬不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆的中国医疗队精神，用仁心仁术造福当地百姓，将医院的优良传统继续传承下去。

包头市中心医院和马萨卡医院的医护代表分别做了心肺复苏（CPR）和静脉置管（PICC）专题讲座。

包头市中心医院开展心肺复苏（CPR）讲座。第23批援卢旺达中国医疗队供图

马萨卡医院举行静脉置管（PICC）讲座。第23批援卢旺达中国医疗队供图

(责编：崔译戈、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部