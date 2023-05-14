人民网约翰内斯堡5月13日电 （闫韫明、通讯员张桂利）为庆祝“5·12”国际护士节，传承和弘扬南丁格尔无私奉献的人道主义精神，第23批援卢旺达中国医疗队和卢旺达马萨卡医院日前通过视频连线方式，与内蒙古自治区包头市中心医院共同举办了庆祝第112个国际护士节暨中卢护理研讨会。包头市中心医院主要领导和医护代表、卢旺达马萨卡医院临床院长及护理部等科室负责人、东非大学护士与助产士学院副院长和第23批援卢旺达中国医疗队全体队员参加活动。

包头市中心医院会场。第23批援卢旺达中国医疗队供图

第23批援卢旺达中国医疗队驻地会场。第23批援卢旺达中国医疗队供图

包头市中心医院副院长梁鲁表示，今年是中国派遣援外医疗队60周年，从1986年包头市中心医院派遣第一批援外医疗队员开始，至今共派出11批23名医务人员支援卢旺达医疗工作。希望包头市中心医院与马萨卡医院跨越山海、心手相牵，今后继续书写浓墨重彩的友谊长卷。

马萨卡医院临床院长阿纳斯塔斯（Anastase）在发言中表示，护士是医院的未来，做好护理工作在马萨卡医院非常重要，感谢中国对马萨卡医院的帮助。第一次以这种形式举办护士节活动，感觉收获非常大，希望以后与中方多开展类似的活动。

东非大学护士与助产士学院副院阿德里安（Adrien）表示，这次交流活动增进了大学的国际交往，希望有机会能和中国的医院进一步交流学习。

医疗队队长赵尚军在发言中提到，国际护士节是属于全世界护理工作者的节日，感谢中卢护理同仁的辛勤工作和奉献精神，感谢包头市中心医院对援外工作的支持和肯定。包头市中心医院名誉护士长、援卢医疗队手术室护士张桂利表示，一定牢记习近平总书记的嘱托，不忘初心、牢记使命，弘扬不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆的中国医疗队精神，用仁心仁术造福当地百姓，将医院的优良传统继续传承下去。

包头市中心医院和马萨卡医院的医护代表分别做了心肺复苏（CPR）和静脉置管（PICC）专题讲座。

包头市中心医院开展心肺复苏（CPR）讲座。第23批援卢旺达中国医疗队供图

马萨卡医院举行静脉置管（PICC）讲座。第23批援卢旺达中国医疗队供图

(责编：崔译戈、常红)