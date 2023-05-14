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老挝政府希望进一步推动老中经济合作

2023年05月14日11:25 | 来源：人民网-国际频道
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人民网万象5月14日电 （记者孙广勇）5月11日—12日，老挝农林部部长佩·蓬皮帕、能矿部副部长通帕、计划投资部副部长康占分别会见赴老挝访问的中国中小企业协会中外企业家分会考察团。

佩·蓬皮帕表示，愿意为中国企业家提供支持，欢迎中国企业家来老挝投资，期待更多的中国企业在老挝落地生根。

通帕表示，老挝的能矿资源非常丰富，具有较大的发展潜力。希望能够加强与中国企业的合作，推动老挝经济的发展。欢迎更多中国企业家来老挝实地考察，期待未来有更多的合作项目落地实施。

康占介绍了老挝主要产业的分布情况，并对城市规划的相关政策进行了详细讲解。她表示，老挝计划投资部将为企业家提供全方位的支持，欢迎更多中国企业来老挝考察，希望协会发挥桥梁作用，进一步推动中老之间的经济合作。

中国企业家分别就农业、化工、文旅地产、产业园区方面表达了投资意向，希望了解更多的相关政策，为老挝经济发展注入活力。中国中小企业协会副会长兼中外企业家分会会长滕和显表示，将充分发挥协会平台纽带作用，为促进两国经济合作提供更多机会，共同推动老挝经济发展，实现各方的互惠互利。

(责编：崔译戈、常红)

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