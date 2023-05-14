人民网约翰内斯堡5月13日电 （刘畅）5月12日，中国驻约翰内斯堡总领馆在馆内举办新时代中国非凡十年成就图片展，庆祝中南建交25周年。南非自由州省省长特别代表、副省长莫哈莱（Makalo Mohale），豪登省特别代表、省议会副议长玛纳梅拉（Nomvuyo Memory Mhlakaza-Manamela），国家行政学院院长恩格茨维尼（Busani Ngcaweni）等南非政府、议会、学界、媒体界代表约100人出席。

5月12日，中国驻约翰内斯堡总领馆在馆内举办新时代中国非凡十年成就图片展，庆祝中南建交25周年。人民网 刘畅摄

图片展由250余幅图片组成，分6个章节，生动讲述新时代在中国共产党的带领下，中国人民自强不息的追梦足迹，中国人民同世界人民和衷共济、携手共进的生动案例。图片展还设置专区展出中南25年来在政治互信、经贸合作方面取得的突出成果。来宾纷纷表示图片展布展精致、内容丰富，全方位介绍了中国在过去十年取得的惊人发展与不俗成就，更为世界人民提供了脱贫攻坚、中国式现代化等中国方案、中国智慧。

中国驻约翰内斯堡总领事唐中东表示，中国式现代化正为世界提供新机遇，中国式现代化的探索和实践将激励和鼓舞那些既希望快速发展又追求独立的国家探索适合自己的现代化模式。中国愿与南非分享现代化经验，支持南非探寻符合本国国情的现代化道路。

唐中东发表主旨讲话，表示中国式现代化正为世界提供新机遇。人民网 刘畅摄

莫哈莱在致辞中表示，热烈庆祝中南建交25周年，感谢中国在经贸投资、制造业发展、科技创新、青少年教育等方面对自由州省的支持和帮助，盛赞中国始终践行以人为本的发展理念，期待南中关系在下一个25年迸发新活力，为南中人民带来更多福祉。

莫哈莱盛赞中国始终践行以人为本的发展理念，期待南中关系在下一个25年迸发新活力，为南中人民带来更多福祉。人民网 刘畅摄

玛纳梅拉表示，25年来南中代表团互访频率高，南非代表团在中国学习了许多治国理政、社会治理的经验良方，期待未来南中关系继续向好发展、南中人民互动更加频繁。

玛纳梅拉表示期待未来南中关系继续向好发展、南中人民互动更加频繁。人民网 刘畅摄

(责编：崔译戈、常红)