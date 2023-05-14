新华社马来西亚哥打巴鲁5月13日电（记者汪艺 毛鹏飞）马来西亚总理安瓦尔12日表示，马来西亚东海岸铁路（马东铁）项目在推动东、西海岸经济均衡发展中扮演着重要角色，能够带动投资和商业活动，创造就业机会，提供优质培训，推动东海岸经济区旅游、制造等行业发展。

安瓦尔当天在吉兰丹州首府哥打巴鲁出席马东铁哥打巴鲁站开工仪式。哥打巴鲁站是马东铁项目首个开工建设车站，也是马东铁线路的起始车站。

安瓦尔在致辞中表示，马东铁将使铁路沿线货物和本地产品运输更加便捷，通过与工业园区、物流中心、深水港口的联系，促进关丹港与巴生港的货物运输。

安瓦尔还说，中马铁路人才培训合作计划为马来西亚培养人才，尤其为东海岸地区的年轻人提供了众多就业机会。“通过该计划，毕业生将有机会回到家乡，共同致力于马东铁项目的成功实施。”

马来西亚交通部长陆兆福在致辞中表示，马东铁不仅使旅游更加便利，也将促进经济增长。“铁路运输对沿线主要城市和乡镇的发展非常关键。”

设计全长600多公里的马东铁被视为连通马来西亚东西海岸的“陆上桥梁”，由中国交通建设集团有限公司（中国交建）承建，建成后有望带动马来西亚东海岸地区经济发展，并极大改善沿线地区互联互通水平。

据中国交建介绍，目前，项目建设已完成超过40%，计划于2026年年底实现A、B段完工，2027年年底实现C段完工。2023年项目全线从业人员预计将突破2万人。全线共设20个车站。

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