5月13日，在日本广岛，日本广岛市立大学退休教授田中利幸在反对此次G7广岛峰会的演讲集会上发表讲话。新华社记者 杨光 摄

新华社日本广岛5月13日电（记者郭丹 杨光）七国集团（G7）峰会即将在日本广岛举行，日本首相岸田文雄13日到广岛视察峰会准备情况，民众当天在广岛举行集会，强烈反对此次G7广岛峰会。

当天，约200名日本民众冒雨参加反对此次峰会的演讲集会。会场上，“不要G7峰会”等标语十分醒目。

日本市民团体“和平仓库”理事木元茂夫在演讲中指出，G7成员国加强在太平洋地区联合军演，日本还鼓噪所谓“台湾有事就是日本有事”，既荒谬又危险。

日本广岛市立大学退休教授田中利幸在演讲中强调，日本对中国、朝鲜半岛等亚洲国家和地区进行过残酷侵略，日本一再强调自己是“唯一遭受过原子弹轰炸的被害国”，故意隐瞒其作为加害国的丑恶历史，“现在日本又在政治性地利用遭受过原子弹轰炸的广岛举行G7峰会，广岛民众该醒醒了”。

本次集会由“质问G7广岛峰会日本市民集会”实行委员会发起。集会当天发表的《宣言》指出，G7广岛峰会“打着‘自由民主’旗号，行‘军事同盟’之实”，此次峰会的实质，就是“（G7）成员国中的大国强制要求他国听命于自己主张的会议”。

集会主办方说，他们14日将从广岛和平纪念公园出发，沿街举行抗议活动。

七国集团由美国、英国、法国、德国、意大利、加拿大和日本组成。日本是今年七国集团轮值主席国，七国集团峰会将于5月19日至21日在广岛举行。

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