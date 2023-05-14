新华社新西兰克赖斯特彻奇5月13日电 通讯：中国茶文化走进路易·艾黎的故乡

新华社记者卢怀谦 李惠子

12日至13日，由惠灵顿中国文化中心联合甘肃文旅厅共同举办的“茶和天下·雅集”系列活动走进路易·艾黎的故乡新西兰南岛克赖斯特彻奇的社区、学校。来自路易·艾黎第二故乡——中国甘肃的茶艺、古琴、敦煌舞蹈给新西兰观众带去了中国茶文化的博大精深、古乐器的唯美意境和古典舞的优雅柔美。

中国人民的老朋友路易·艾黎，1927年起在华工作生活60年，与中国人民风雨同舟，是工业合作社运动发起者，甘肃山丹培黎学校创办者，将毕生献给中国民族独立和国家建设事业，为中国和新西兰人民架起了友谊之桥。

12日傍晚，新西兰南岛克赖斯特彻奇霍尔斯韦尔社区图书馆的多功能厅座无虚席。优美的古琴声中，来自甘肃的中国茶艺师进行茶艺展示，展现中国茶文化的源远流长和博大精深。台下近百名观众看得聚精会神，用心体会着茶香悠悠。

现场欣赏茶艺的克赖斯特彻奇市民马特·麦肯纳是中国文化的“忠实粉丝”。他说，这次活动让他了解到中国茶道的丰富和精深，这与中国传统观念中“分享”“友谊”“和平”“和谐”和“天人合一”等很多理念相联系。“大自然和茶道将这么多种类的茶和如此多的健康益处融为一体，令人惊叹！”他还说，茶道提醒我们在人际交往中要对彼此有耐心，与朋友坐下来喝杯简单的茶就可以丰富我们的世界和生活，还让我们更接近大自然。

活动主办方代表惠灵顿中国文化中心副主任刘劲柳表示，茶拥有上千年的历史，与茶相关的社会交流和习俗在中国甚至在亚洲一直延续至今，对社会生活和文化有重大影响。2022年，“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。2019年联合国大会就将5月21日定为国际茶日。

刘劲柳说，甘肃有无数与茶相关的文化遗迹和动人故事。本次活动结合了中国茶文化的精华和甘肃省非物质文化遗产歌舞表演，为大家带来视觉、听觉、味觉的全方位体验。

13日，在“茶和天下·雅集”系列活动走进路易·艾黎中文学校活动上，中国驻克赖斯特彻奇总领事何颖说，甘肃是路易·艾黎工作生活多年的地方，希望他的智慧、勇气、执着、坚毅继续激励中新青年人为两国友好贡献力量。

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