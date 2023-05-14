5月12日，在马耳他马尔萨什洛克，中国第18期援马耳他医疗队队长董晓燕为一名男子提供针灸治疗。新华社记者 陈文仙 摄

新华社瓦莱塔5月13日电 通讯：中医暖人心——记中国援马耳他医疗队为“一带一路”项目建设者义诊

新华社记者陈文仙

“我现在就已经感觉到有明显改善了，这很神奇。”马耳他南部德利马拉三期燃气电站的办公室内，34岁的外籍员工马里奥·博奇首次体验中医的颈部推拿治疗，啧啧称奇。

中医讲座、把脉问诊、针灸推拿……12日下午，来自地中海地区中医中心的第18期中国援马耳他医疗队来到德利马拉三期燃气电站办公现场提供义诊服务，当地员工兴奋不已，纷纷前来体验中医治疗。

德利马拉三期燃气电站是由上海电力（马耳他）控股有限公司控股经营，是上海电力股份有限公司在马耳他投资建设的“一带一路”重要合作项目。

5月12日，在马耳他马尔萨什洛克，中国第18期援马耳他医疗队队员邢雪梅在一名员工的帮助下演示颈腰痛康复治疗的训练动作。新华社记者 陈文仙 摄

在义诊开始之前，医疗队队员邢雪梅医生为在场的员工们就颈腰痛的康复治疗做了一个简短的中医讲座。两名外籍员工踊跃配合，在医生的指导下演示训练动作。讲座结束后，医疗队还分发了膏药、清凉油、香囊等物品。

“医生说过几天我的颈部疼痛会更好些，但我现在就已经感觉到有明显改善了，这很神奇。”马里奥·博奇在三期电站工作已有4年，对中医文化有所耳闻，但体验治疗却是首次。他说，跟中国同事相处起来很愉快，在公司里体验了中国春节，品尝了中国美食，也学会了一些简单的中文。

同在电站工作的外籍员工雷纳塔·西贝尔在接受记者采访时说：“医生帮我推拿治疗时，感觉真的非常好。”她说，这次治疗机会难得，医生的讲座同样令人印象深刻，如果以后有机会，她还会接受中医治疗。

当天义诊活动也吸引了当地的国际能源服务中心公司人员参与。该公司董事长约翰·扎米特常被颈椎疼痛困扰，早早就来到义诊现场，不仅仔细聆听了讲座，还在现场接受了颈部的针灸和拔罐治疗。

5月12日，在马耳他马尔萨什洛克，中国第18期援马耳他医疗队队员邢雪梅在一名员工的帮助下演示颈腰痛康复治疗的训练动作。新华社记者 陈文仙 摄

“这是我首次接受中医治疗，感觉不错。” 扎米特一边接受医疗队队长董晓燕的治疗，一边对新华社记者说。他表示，中国医疗队来现场讲座和义诊，是一个了解中医和尝试中医的好机会，对大家很有帮助，非常感谢医生们的付出。

德利马拉三期燃气电站总经理成勋在接受记者采访时表示，目前电站的外籍员工占比超过60%，既有马耳他本地人，也有来自希腊、塞尔维亚等国家的员工。他说，三期电站是中国企业，在马耳他生根了七八年，企业的外籍员工对中国文化比较认可，有些员工也曾接受中医治疗，相信中医的疗效。经过包括援马医疗队在内的一批批中国人的努力，中医文化在地中海地区的影响力不断扩大。

董晓燕对记者表示，援马耳他医疗队是国家层面向欧洲派遣的唯一一支中医队伍，服务“一带一路”沿线国家及项目建设，是推动中医药“走出去”的体现。近年来，马耳他民众对中医药的兴趣与日俱增，中医成为不少当地患者的新选择，甚至不少当地医院的医生会主动推荐患者进行中医治疗。这与医疗队经常开展学术交流及义诊活动，帮助当地民众了解中医药文化分不开，地中海地区中医中心已经成为他们感知中国传统文化的一扇窗口。

地中海地区中医中心于1994年由中国和马耳他政府合作成立，由江苏省卫生健康委员会派遣医疗队开展诊疗工作。2008年中医中心在马耳他国立圣母医院设立了中医科。截至目前，中国已派出18期援马医疗队，累计治疗患者约25万人次。

(责编：崔译戈、燕勐)