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缅甸积极应对即将来袭的热带气旋“抹茶”

2023年05月14日09:32 | 来源：新华网
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　　新华社仰光5月13日电（记者张东强）因热带气旋“抹茶”即将来袭，缅甸政府于12日将西部若开邦7个镇的热带气旋预警提升到最高的红色等级。

　　缅甸气象部门预测，热带气旋“抹茶”将于14日登陆缅甸沿海地区，最高风速可达177千米每小时，风暴潮最高将达到4.87米，预计这将是缅甸十多年来遭遇的最强热带气旋。气象部门提醒山区要注意暴雨和滑坡，近海地区要注意风暴潮。

　　若开邦官员埃貌告诉新华社记者，政府已经发出热带气旋预警，高危地区的民众已经转移到了热带气旋避难所等安全区域。

　　据记者从缅甸国家灾害管理委员会了解到的消息，若开邦已经在17个镇设置了57个避难所。缅甸官方媒体报道，为了应对突发事件，有关部门还布置了若干救援队和载有食物等物资的救援车。

　　其他一些地区也进行了防灾准备。邻近若开邦的伊洛瓦底省虽然不属于此次热带气旋红色预警地区，但其中渺弥亚镇等地也有民众转移到避难所或安全区。渺弥亚镇居民佐漂告诉新华社记者，他们有2008年遭受热带气旋“纳尔吉斯”袭击的痛苦经历，希望在“抹茶”来袭期间待在安全区域。

(责编：崔译戈、燕勐)

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