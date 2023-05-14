新华社贝鲁特5月12日电 通讯：中国电动汽车走俏黎巴嫩车展

新华社记者刘宗亚

“过去两年，黎巴嫩对中国汽车的需求量增长了50%以上，中国汽车可能很快就会跻身（黎巴嫩市场）前三名。”黎巴嫩汽车销售顾问埃利·马赫卢夫在黎巴嫩首都贝鲁特举行的第二届中东电动车展上这样告诉新华社记者。

马赫卢夫所在的拉斯汽车公司在黎巴嫩市场销售中国长安汽车公司的车辆。他表示，黎巴嫩市场尤其青睐中国品牌的电动车，因为“它们代表未来”。

此次车展10日至14日举行。18个品牌电动汽车和20个品牌电动摩托车亮相展会。车展上还展出了太阳能板、储能与充电装置和轮胎等，其中包括中国出产的储能逆变器、充电桩和轮胎等产品。

车展的组织者电动生态解决方案公司的首席执行官吉尔贝特·泰古对记者说，参展的汽车品牌中约有三分之一来自中国。

泰古表示，中国品牌参展比例高很正常，因为中国企业在电动车制造方面全球领先。他还说，黎巴嫩人对中国品牌了解越来越多，与其他品牌相比，中国品牌质量好，价格实惠。

中国汽车制造商江淮汽车销售顾问苏克·巴杰瓦告诉记者，过去两年，越来越多的中国汽车品牌进入黎巴嫩市场，与其他品牌形成了激烈竞争。“黎巴嫩人的品味正转向中国品牌。与其他品牌相比，中国品牌的设计很棒，包括真皮内饰、全景车顶、360度摄像头等等，而且价格优惠。”

中国汽车制造商比亚迪在黎巴嫩的高级销售主管哈迪·西达维说，越来越多的黎巴嫩人开始购买电动车，特别是现在可以使用太阳能发电机为电动车充电，使用体验越来越方便。

黎巴嫩著名汽车进口商加尔古尔亚细亚公司在车展开幕式上推出了中国电动汽车开沃天美SUV ET5。该公司的业务发展专家埃利·阿萨夫对记者说，这是该公司在黎巴嫩销售的首款中国车。他告诉记者，越来越多的汽车品牌来自中国，“中国汽车是未来！”

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