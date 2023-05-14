新华社北京5月13日电 美国和洪都拉斯官员12日证实，一名17岁的洪都拉斯少年10日在美国佛罗里达州一处移民拘留设施内死亡。美方称已就此展开调查。

这名少年名为安赫尔·爱德华多·马拉迪亚加·埃斯皮诺萨。洪都拉斯外交部长恩里克·雷纳在社交媒体写道，马拉迪亚加生前处于佛州塞夫蒂港一处移民拘留设施内，洪方已要求美方全面调查。

美方没有公布马拉迪亚加的死因和其他细节。美国卫生与公众服务部仅说，马拉迪亚加本月5日被安置在这一设施，10日身亡；美方已与他的家人联系，同时开展调查。

白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔在例行记者会上向马拉迪亚加的家人表示慰问，同样称美方已展开调查。

马拉迪亚加的母亲诺尔玛在洪都拉斯接受美联社记者电话采访时说，马拉迪亚加没有已知疾病，近期也没有患病迹象。

据诺尔玛讲述，马拉迪亚加上月25日离开家乡奥兰奇托前往美国，打算与多年前赴美并在那里打工的父亲团聚。本月5日，马拉迪亚加还打来电话报平安。那次通话持续两分钟，她没想到竟会是最后一次听到儿子的声音。

诺尔玛说，儿子带着“美国梦”踏上旅途，却客死他乡。“我要知道我的儿子究竟是怎么死的！但没人告诉我。我痛苦得要死。”

2022年10月9日，工人在位于美国纽约市兰德尔岛的移民救援中心建设工地工作。新华社记者王迎摄

虽然马拉迪亚加的死因暂时不明，但美国移民拘留设施先前被曝条件恶劣、人满为患，移民遭受虐待。据美国媒体报道，2020财政年度共有21人在美国移民拘留设施中死亡。另外，许多移民为躲避拦截不顾危险恶劣的环境条件，在试图进入美国时死亡。

2022年，有近240万移民被拘留在美国边境，创历史新高；南部边境移民死亡总数达856人，是死亡人数最多的一年。美国总统约瑟夫·拜登2021年在上任后首场记者会上承认，拘留未成年非法移民的设施“拥挤不堪”，状况“不可接受”。

据美国媒体报道，美国联邦移民拘留设施内目前有超过8000名无人陪伴的未成年人，平均拘留时间约为一个月。据美国有线电视新闻网报道，今年3月，一名4岁的洪都拉斯女童在移民拘留设施内心脏骤停，送医后不治身亡。

美国前总统唐纳德·特朗普时期开始施行的“第42条”快速驱逐移民政策11日终结，美国南部边境近日再度涌起移民潮。据美国《华盛顿邮报》12日报道，本周非法入境移民人数日均超过1万人，达到新高。（陈立希）

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