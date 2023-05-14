新华社北京5月13日电 南非外交部12日召见美国驻南非大使鲁本·布里格蒂，就后者称南非向俄罗斯提供武器表示“最大不满”。

南非外交部在一份声明中说，布里格蒂“承认”自己“越线”，“毫无保留地向南非政府和人民道歉”。

南非外交部呼吁美国驻南非使馆对双边关系中“可能出现的误解”通过外交渠道沟通和寻求澄清。

布里格蒂前一天在南非一场记者会上称，一艘俄罗斯籍货轮去年12月初在南非开普敦附近一座军港停靠，美方“确信”它装运了武器弹药返回俄罗斯。布里格蒂表示，美方高级官员对这件事“非常关注”。

这艘货轮及其船东去年5月遭美国政府列为制裁对象，理由是为俄罗斯政府运输武器。

针对布里格蒂的言论，南非总统府11日发表声明说，这艘货轮曾停靠南非并非秘密，但就其停靠目的出现各种各样的说法，“这些说法至今都没有获得证据支持”。南非方面将就这件事进行“独立调查”，调查由一名退休法官主持。

布里格蒂12日在社交媒体上表示，他“感谢有机会”能与南非国际关系与合作部长、即外长娜莱迪·潘多尔谈话，并“纠正我的公开言论给人留下的错误印象”。

美国国务院12日说，国务卿安东尼·布林肯当天与潘多尔通电话，布林肯“强调了两国战略伙伴关系的重要性，重申了两国在共同重点事务上的合作，包括卫生、贸易和能源”。

俄罗斯方面尚未就布里格蒂的说法予以回应。

乌克兰危机升级后，美国拉拢其西方盟友“拱火浇油”，一方面向俄方施加空前制裁，另一方面向乌方提供大量武器弹药等军事装备，包括坦克、装甲车、火炮、火箭炮、无人机等重型和先进武器。英国国防大臣本·华莱士11日宣布，英方已向乌方提供远程巡航导弹。

广大发展中国家则拒绝跟随美国选边站队。俄罗斯克里姆林宫12日说，俄总统普京当天应约与南非总统马塔梅拉·西里尔·拉马福萨通电话，双方讨论了俄罗斯与南非的战略伙伴关系，表示愿进一步在各领域深化互利关系。

普京与拉马福萨还讨论了粮食安全等议题，俄方证实准备向非洲国家供应粮食和化肥。另外，普京支持拉马福萨的提议，即非洲国家领导人参与讨论乌克兰危机的化解方案。（惠晓霜）

(责编：崔译戈、燕勐)