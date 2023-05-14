新华社日内瓦5月12日电 5月12日，中国代表团在瑞士日内瓦就中国执行《消除对妇女一切形式歧视公约》第九次定期报告情况接受联合国消除对妇女歧视委员会审议。中国代表团团长、国务院妇女儿童工作委员会副主任黄晓薇率领由中央政府、香港特区政府、澳门特区政府代表组成的代表团出席审议。中央政府代表团成员来自16个负责促进妇女发展与权益保障的主要部门和单位。

黄晓薇在介绍性发言中表示，为做好提交第九次履约报告相关工作，中国政府成立了29个立法、司法、行政部门组成的工作组，认真完成报告的撰写工作并于2020年3月按期提交。报告全面反映了2014年审议以来中国促进男女平等和妇女全面发展的政策、实践和历史性成就，提供了落实上次审议结论性意见的最新进展。2023年2月中国政府还根据委员会初审问题单提交了详实的补充答复材料。

黄晓薇强调，中国政府高度重视男女平等和妇女全面发展，习近平主席在2015年召开的全球妇女峰会、2020年召开的联合国大会纪念北京世妇会25周年高级别会议上，提出保障妇女权益必须上升为国家意志、推动妇女走在时代前列等重要主张。自上次审议以来，中国持续完善全面保障妇女权益的法律体系，持续实施促进妇女全面发展的国家行动计划，显著改善妇女生存发展状况，坚持生命至上大幅提升妇女健康水平，积极保障女童和妇女平等受教育权，着力消除针对妇女一切形式的暴力，积极推动妇女广泛参与决策和管理，着力促进妇女参与高质量发展，中国妇女事业取得历史性成就，广大妇女努力走在时代前列，争做伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者。

黄晓薇表示，中国共产党第二十次全国代表大会擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。习近平主席提出全球文明倡议。推进中国式现代化建设，共建一个文明和谐的世界，都离不开妇女的广泛参与，也将为妇女全面发展开辟更加广阔的前景。中国将进一步保障妇女平等依法行使民主权利、平等参与经济社会发展、平等享有改革发展成果。中国高度重视开展妇女领域的国际交流与合作，将继续与国际社会共同促进全球妇女事业发展，推动妇女目标成为2030年可持续发展议程的早期收获。

香港和澳门特别行政区代表分别介绍了香港、澳门在执行《公约》方面取得的积极进展。

审议过程中，委员会专家对中国妇女事业发展成就及履约情况予以肯定，注意到中国实施《反家庭暴力法》，颁布《民法典》，修订《妇女权益保障法》，制定新一周期十年妇女发展纲要，全面回应了妇女发展新需求等，并就其所关心的事项提出问题。代表团本着实事求是的态度逐一认真答复委员会专家所提的问题，全面介绍了中国政府履约工作，并通过详实数据和具体案例等，讲述中国和中国妇女故事，展示中国人权事业的巨大成就，推动委员会专家深入了解真实、立体、全面的中国。

《消除对妇女一切形式歧视公约》于1979年12月由联合国大会通过，是联合国核心国际人权公约之一。中国于1980年签署公约，并于同年递交批准书，是公约最早的缔约国之一。香港、澳门回归后，该公约也适用于香港特区和澳门特区。

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