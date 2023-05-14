新华社北京5月13日电（记者王作葵、江宥林、高春霄）中国－中亚峰会将于5月18日至19日在陕西省西安市举行。专家认为，建交31年来，中国同中亚国家关系不断提质升级、实现跨越式发展。此次峰会在中国同中亚国家关系发展史上具有里程碑意义，将开启中国中亚关系新篇章。

经贸合作势头强劲

中国现代国际关系研究院欧亚研究所所长丁晓星指出，中国中亚关系在多领域取得丰硕成果，经贸合作是一大亮点。

这是2022年11月6日在第五届进博会上拍摄的哈萨克斯坦产品展区。 新华社记者 郑冬睿 摄

建交31年来，中国同中亚五国贸易额增长100多倍。2022年，双方贸易额达到创历史新高的702亿美元。今年1至3月，中国与中亚五国贸易额同比增长22%。

“中国的超大规模市场、完备产业体系和先进技术对中亚国家很有吸引力，平等互利原则使双方合作实现持续稳定增长。”丁晓星说。

2022年，中国从中亚国家进口农产品、能源产品、矿产品同比增长均超过50%，对中亚国家出口机电产品同比增长42%，结构更加优化。截至今年3月底，中国对中亚五国直接投资存量超过150亿美元。

“中国与中亚国家经贸合作领域正不断拓宽。”中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员苏畅说，“未来双方经贸合作将向电子商务、数字经济等新业态不断延伸。”

中国商务部新闻发言人束珏婷近日表示，愿同中亚各国经贸部门一道，以中国－中亚峰会为契机，巩固和发展贸易投资良好势头，推动中国－中亚经贸合作再上新台阶。

基础设施建设惠及各国人民

丁晓星认为，基础设施是经济发展的基础。一个个中方参与建设项目的成功落地，成为中国真心诚意帮助中亚国家发展，践行睦邻、安邻、富邻理念的生动体现。

在乌兹别克斯坦，中亚第一长隧道“安格连－帕普”铁路隧道彻底改变了上千万人的出行方式，当地人称赞“中国建设者用900天奋战成就火车900秒穿行大山的奇迹”。

由中国企业投资建设的哈萨克斯坦北部阿克莫拉州风电项目一期30台150兆瓦发电机组成功并网发电，让清洁能源造福千家万户。

中企承建的吉尔吉斯斯坦新北南公路项目二期竣工，对改善道路交通条件，促进当地经济社会发展具有重要意义。

2015年11月11日，在中亚天然气管道霍尔果斯计量站内，工作人员在进行巡检。 新华社记者 陈晔华 摄

此外，中哈原油管道、中国－中亚天然气管道、中吉乌公路、中乌鹏盛工业园、中塔乌公路等互利共赢合作项目，广泛惠及地区各国人民。

苏畅表示，加强基础设施建设有助于改善民生，推动贸易的畅通，进而激发中国同中亚国家间物联网等更高层次互联互通潜能。

人文交流让心越走越近

丁晓星介绍，中国与中亚交往历史悠久，张骞凿空西域之旅、玄奘西行、中国音乐家冼星海同哈萨克斯坦音乐家拜卡达莫夫的感人故事留下了一段段佳话。

国之交在于民相亲。中国和中亚国家在高校、智库、媒体等各领域交流日益密切，在科技、医疗、旅游等方面合作持续深入，互派留学生、联合考古、互译文学作品、互映影视剧等活动或项目愈发深入人心。

中国和乌兹别克斯坦合作的希瓦古城历史古迹保护修复项目圆满竣工，让希瓦这座古城更加绚烂夺目；中国和吉尔吉斯斯坦签署关于经典著作互译出版的备忘录，将为两国读者和人民奉献更多优秀精神文化产品；中亚首家鲁班工坊在塔吉克斯坦正式启动，成为中塔新时代友好关系的又一见证；“中文热”“中国文化热”在中亚国家持续升温……

苏畅认为，随着中国同中亚国家各领域合作的不断深化，双方人员往来不断增多，人文领域的合作内容不断丰富。

2022年1月，在中国同中亚五国建交30周年视频峰会上，中方宣布，今后5年计划向中亚五国提供1200个中国政府奖学金名额，并倡议在未来5至10年努力将中国同中亚五国友好城市增加至100对。

“作为名副其实的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟，中国和中亚国家将会把人文交流作为未来合作的一个重点，不断挖掘这一领域潜力。”丁晓星说。

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