新华社海牙5月13日电（记者王湘江）荷兰智库克林亨达尔国际关系研究所网站日前发表题为《对中国实施严格禁令将使我们在科学上付出巨大代价》的文章，表示与中国“脱钩”将严重危害荷兰在科技创新领域的国际地位；无论情况多么复杂，荷兰都需要与中国进行合作。

该研究所中国中心协调员兼高级研究员英格丽德·德胡赫撰写的这篇文章说，无论在经济、政治还是科技领域，中国都是不容忽视的重要参与者，现在比以往任何时候都更加需要了解中国并与中国合作。因此，在科技领域“脱钩”是“最为糟糕”的选择。大规模切断与中国的相关联系不仅会严重损害荷兰在科技和创新方面的国际地位，还会进一步限制荷兰对中国发展的了解。

文章说，中国在生物技术、5G和6G、纳米材料和电池等诸多领域处于领先地位，中国在科研领域的投入位居全球第二，中国在自然科学领域拥有大批人才。忽视或排挤中国科学家意味着荷兰可能将在相关科技领域落后。

文章还说，与中国开展合作不仅有助于荷兰的科技进步，也有助于提高社会福利。比如中国在癌症治疗、个性化医疗、循环经济和可持续发展等领域积累了大量知识和经验，在这些领域的合作都有助于提高社会福利。此外，荷兰与中国的合作也有助于应对一些全球性挑战，比如在环境和食品安全等领域。

文章提到了一些关于荷中科技合作的不同意见，但最后总结说，无论情况多么复杂，荷兰都需要与中国开展合作，否则，荷兰在科技领域的领先地位可能受到损害。

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