新华社阿斯塔纳5月13日电 专访：中国-中亚峰会将增进睦邻友好和民心相通——访哈萨克斯坦总统战略研究所首席专家卡乌肯诺夫

新华社记者张继业 安晓萌

在中国-中亚峰会召开前夕，哈萨克斯坦总统战略研究所首席专家阿季尔·卡乌肯诺夫在接受新华社记者专访时表示，此次峰会的举行将促进中亚地区国家与中国的合作，增进双方睦邻友好和民心相通。

卡乌肯诺夫说，中国-中亚峰会即将在中国西安市举行，中亚五国领导人将应邀与会，这在双方关系中“是一件大事”，具有重要意义。

近年来，中国同中亚国家在共建“一带一路”方面取得丰硕合作成果。卡乌肯诺夫期待各方在本次峰会期间就如何继续推动高质量共建“一带一路”进行探讨，这将进一步促进双方的经贸往来。

谈到哈萨克斯坦和中国之间的合作，卡乌肯诺夫特别提到了教育领域。他说，中国的学校教育质量高，专业广泛，国际化程度不断提高，加之社会环境安全、校园环境舒适，中国对海外学生的吸引力大幅提升。近年来，哈中教育合作持续升温，在华哈萨克斯坦留学生数量已超过1万人。通过上海合作组织、“一带一路”等平台，两国在教育领域积极开展合作。

卡乌肯诺夫说，中国-中亚峰会举办地西安是哈萨克斯坦学生在中国的主要留学目的地之一，这里的名胜古迹和美食深受哈学生喜爱。西安是古丝绸之路的起点。如今，中亚国家和中国在科学、教育、商业等领域的合作也在这座城市活跃开展。

卡乌肯诺夫表示，现在越来越多的哈萨克斯坦人希望能够访问中国，期待同中方在商务等领域开展更多合作。

(责编：崔译戈、燕勐)