新华社西安5月13日电（记者张斌 付瑞霞）西安至土库曼斯坦首都阿什哈巴德的国际航线5月13日首飞。此外，5月18日西安还将首开至塔吉克斯坦首都杜尚别的国际航线。这标志着古丝绸之路起点西安将实现至中亚五国客运航线全覆盖。

5月13日，西安-阿什哈巴德/杜尚别国际正班航线首航仪式在西安举行。新华社记者 邵瑞 摄

记者了解到，西安-乌鲁木齐-阿什哈巴德航线自5月13日起每周六执飞，航班号CZ5085/6，去程航班北京时间17:30由西安起飞，于当地时间23:10抵达阿什哈巴德；回程当地时间次日00:40由阿什哈巴德起飞，北京时间12:30抵达西安。

西安-乌鲁木齐-杜尚别航线自5月18日起每周四执飞，航班号CZ5083/4，去程航班北京时间19:05由西安起飞，于当地时间次日00:55抵达杜尚别；回程当地时间次日01:35由杜尚别起飞，北京时间12:30抵达西安。

执飞上述航线的中国南方航空股份有限公司西安分公司副总经理李久全介绍，搭乘本次航班的大多为公商务旅客，未来旅游出行的需求也将进一步增长。

5月13日，乘坐西安-乌鲁木齐-阿什哈巴德首趟航班的旅客准备登机。新华社记者 邵瑞 摄

得知新航线开通，西安外国语大学塔吉克斯坦留学生米悦高兴地说：“以前西安没有飞往杜尚别的航班，这趟航班开通后我放假的时候就可以乘坐，回家方便多了。”

新航线的开通受到中亚国家各界人士广泛关注。塔吉克斯坦“旅行者”旅游公司总经理穆罗季·哈米多夫说，新航线开通后，游客将不再需要绕更多的路、反复比对机票的价格，以及考虑经由哪个国家过境等因素，这将对两国人民之间的交往产生积极影响。

5月13日，在西安-乌鲁木齐-阿什哈巴德首趟航班上，乘务员在起飞前进行客舱安全检查。新华社记者 邵瑞 摄

乌兹别克斯坦独立分析人士古尔沙达·乌拉扎利耶娃表示，西安与中亚国家城市通航具有重要意义，这将促进中国与中亚国家的经贸往来，进一步推动旅游发展和人文交流。

中国民用航空局西北地区管理局党委书记熊杰表示，共建“一带一路”倡议使中国与中亚国家的交往日益加深，随着“空中丝绸之路”不断织密，这将为各方在文商旅等多个领域的合作带来更多机遇。

据悉，今年以来，西安已相继开通至乌兹别克斯坦首都塔什干、吉尔吉斯斯坦首都比什凯克、哈萨克斯坦首都阿斯塔纳等地的客运航线。（参与记者：邵瑞、张继业、刘奕彤、李奥）

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