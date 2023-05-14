新华社耶路撒冷5月13日电（国际观察）巴以为何冲突再起

新华社记者张天朗 王卓伦

以色列国防军与加沙地带巴勒斯坦武装组织9日再次爆发冲突，这是双方本月内第二次发生大规模冲突。截至12日，本轮冲突已造成至少34人死亡、上百人受伤。

本轮冲突由以色列对巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）的袭击引发。分析人士认为，以方此举与其国内政治斗争密切相关。本轮冲突目前只在以军与杰哈德之间展开，并未波及控制加沙地带的巴伊斯兰抵抗运动（哈马斯）。哈马斯是否卷入将决定本轮冲突的持续时间和烈度。

冲突再次爆发

5月9日，以色列国防军发动“盾箭行动”，空袭加沙地带多处杰哈德军事目标，造成12人死亡，其中包括3名杰哈德高级成员。作为回应，杰哈德从10日午后开始先后向以色列南部和中部地区发射大量火箭弹。以军则对杰哈德军事目标持续空袭。

来自巴勒斯坦卫生部门的数据显示，截至12日，本轮冲突已造成33名巴勒斯坦人死亡、110多人受伤。以色列急救组织“红色大卫盾”11日报告，有一名以色列人在火箭弹袭击中死亡，另有十余人受伤。以国防军12日宣布，截至当天下午，杰哈德在本轮冲突中累计向以色列发射937枚火箭弹，以军则摧毁了254处杰哈德目标。

这是巴以双方本月以来发生的第二次大规模冲突。5月2日凌晨，在以色列监狱中绝食抗议的杰哈德高级成员卡迪尔·阿德南身亡。以南部当天下午便遭到来自加沙地带的火箭弹袭击，以军则在夜间出动战机对加沙地带多个军事目标发动空袭。在埃及、卡塔尔和联合国斡旋下，双方于3日凌晨达成停火协议。

意在挽救政府

分析人士指出，本轮冲突由以军9日率先空袭加沙地带引发，此举与以政府内部政治斗争密切相关。

以色列现任政府由右翼和极右翼政党组成，其中国家安全部长、极右翼政党“犹太力量党”党首伊塔马尔·本-格维尔在巴以问题上态度强硬。5月3日，本-格维尔公开指责总理内塔尼亚胡几天前对来自加沙地带武装组织的火箭弹袭击反应过于软弱，暗示将考虑退出执政联盟。来自该党的部长还集体缺席内阁例会向内塔尼亚胡施压。

以色列近年来政局不稳，在不到4年时间内举行了5次议会选举。外界普遍认为，尽管内塔尼亚胡领导的利库德集团一度强势声称本-格维尔“可以离开政府”，但考虑到“犹太力量党”对执政联盟保持议会多数地位起到重要作用，内塔尼亚胡最终还是选择让步，以换取执政联盟的稳定。就在以军9日空袭加沙当天，“犹太力量党”便宣布结束对内塔尼亚胡政府的抵制。

也有舆论认为，内塔尼亚胡政府此举是为了转移司法体系改革造成的国内矛盾。今年以来，以政府推进司法体系改革引发国内反对浪潮。民调显示，执政联盟支持率不断走低，甚至可能丧失议会多数地位。以政府此时挑起巴以争端，既能转移国内民众对司法体系改革的注意力，也能展现内塔尼亚胡作为总理指挥若定的形象，从而提升支持率。

挑起争端或能达到国内政治目的，但正如以色列前外交官阿隆·平卡斯撰文指出的那样，在实现停火之前，巴以双方只会陷入两败俱伤的暴力循环。即便实现停火，真正的问题并不会得到解决。

哈马斯态度是关键

9日的冲突爆发后，国际社会呼吁巴以保持克制、尽快停火。据报道，埃及政府11日下午派代表前往以色列进行停火斡旋，但由于双方都难以接受对方提出的条件，停火谈判陷入僵局。12日上午，杰哈德向耶路撒冷地区发射多枚火箭弹，以色列随即宣布暂时退出停火谈判。

《以色列时报》援引一位了解谈判进程的埃及官员的话说，埃及决心在18日以色列举行“耶路撒冷日”游行之前说服双方达成停火协议，以免这场游行将冲突推向难以挽回的地步。

值得注意的是，本轮冲突截至目前只在以军与杰哈德之间展开，实力比杰哈德更强的哈马斯暂时没有卷入。

分析人士指出，哈马斯作为加沙地带的实际控制者，希望维持与以色列的停火状态以保证民生、发展经济。因为只有得到以色列允许，国际援助才能顺利运抵加沙，加沙工人才能到以色列务工。冲突爆发已有4天，哈马斯依然只在口头上谴责以色列，并未直接加入对抗行动。

但随着冲突持续，哈马斯卷入的可能性正在上升。如果哈马斯“进场”，本轮冲突的烈度和持续时间预计都将再上一个台阶。以色列《国土报》日前刊文指出，近年来以政府始终坚持避免与“真正拥有火力”的哈马斯正面交锋，但如果任由当前冲突继续发展，哈马斯恐怕将不得不加入其中。

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