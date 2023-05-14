新华社加沙5月13日电（记者柳伟建）巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）官员13日晚说，杰哈德已同以色列达成停火协议。

这名要求匿名的官员对新华社记者说，在埃及的斡旋下，杰哈德同以色列达成停火协议，协议于当地时间13日22时（北京时间14日3时）正式生效。

目击者告诉新华社记者，巴以双方在停火协议生效后仍有零星交火，但形势总体稳定。与此同时，加沙地带大批民众走上街头庆祝停火。

巴勒斯坦解放组织（巴解组织）执行委员会秘书长侯赛因·谢赫当天发表声明对停火协议达成表示欢迎，他同时感谢埃及以及国际社会为达成停火协议所做努力。

以色列总理办公室13日晚发表声明说，以色列国家安全委员会主席察希·哈内格比代表总理内塔尼亚胡向埃及总统塞西表示感谢，对埃及为推动本轮停火所做的积极努力表示赞赏。哈内格比在声明中还说：“平静将得到平静的回应，以色列如果遭攻击或受到威胁将继续用尽一切手段自保。”另据以色列媒体报道，以军后方司令部13日晚放松了以色列南部地区的限制措施。

自9日凌晨起，以军对加沙地带发动多轮空袭，炸死多名杰哈德高级成员。以色列军方13日晚说，10日以来，已有1200多枚火箭弹从加沙地带射向以色列。据加沙地带卫生部门和以色列急救部门的消息，截至13日，本轮冲突已造成33名巴勒斯坦人死亡、140多人受伤，一名以色列人在火箭弹袭击中死亡。（参与记者：王卓伦、张天朗）

(责编：卫嘉、白宇)