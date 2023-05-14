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图书馆是现代城市中的一方净土，涵养着民众的文化底蕴和人文情怀。在第二十八个世界读书日前后，俄罗斯首都莫斯科举行了一系列书展、读者见面会、诗歌沙龙，城市里书香四溢。

莫斯科拥有类型丰富的图书馆。从综合性的俄罗斯国立图书馆到公共历史图书馆、公共科技图书馆等专业性图书馆，再到以契诃夫命名的8号图书馆、以陀思妥耶夫斯基命名的19号图书馆等小型社区图书馆，以及延续家庭阅读传统的家庭图书馆。街头巷尾大大小小的图书馆串联起这座城市的文化地标，也连结着千家万户的文化记忆。

与克里姆林宫隔街相望的俄罗斯国立图书馆是欧洲最大的图书馆，该馆坐拥4810余万件书籍、手稿，囊括世界上300多种语言的国内外文献，其中约300万件为价值珍贵的出版物和文件，藏书总量仅次于美国国会图书馆，位居世界第二。

去年，这座历史悠久的图书馆庆祝了160岁生日。19世纪中叶，怀抱“为了良好的启蒙”这一目标，尼古拉·鲁缅采夫伯爵梦想建造一座集纳俄罗斯历史、艺术和自然知识的博物馆。他大量收集历史书籍与手稿，编纂俄罗斯古代城市编年史，研究俄罗斯民间习俗和仪式。始建于1862年的莫斯科鲁缅采夫博物院图书馆，便是俄罗斯国立图书馆的前身，鲁缅采夫家族的图书收藏则构成图书馆的基础藏品。

静立于图书馆门外广场，仰望沉思中的陀思妥耶夫斯基雕像，不禁对思想的力量肃然起敬。踏上图书馆厚重的木质楼梯，沿着大理石铺就的走廊一路向前，颇具盛名的3号阅览室便映入眼帘。这间欧洲最大的阅览室层高10米，一盏盏绿色复古台灯透出光晕。灯下，撰写论文的学生、手持放大镜读报的老人、远程办公的年轻白领，他们眼中共同流露出对知识的渴求。

走进静谧的阅览大厅，手捧书籍的列宁雕像位居正中，似与每位读者品味阅读之美。徜徉在浩如烟海的卷帙之间，人们静静感受时光留下的墨韵余香。托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、契诃夫、门捷列夫……图书馆的读者名录亦群星璀璨。手捧书籍，读至会心之处，如与前辈大师倾心神交。

经典苏联电影《莫斯科不相信眼泪》曾在这里取景。影片讨论过这样一个话题：彼时，电视作为一种新兴媒介，其发展是否会取代书报、话剧等传统文化媒介和文艺形式？今天，推开图书馆沉重的木门，仿佛穿越时光，一切仍保留着影片中的模样。图书馆每年新发约10万张借书证，馆内36个阅览室可供1.5万人同时阅览，每年有超过80万人次访问该馆。时间已经作出回答：几十年来，媒介形态虽不断迭变，书籍在人类精神世界中的分量依旧无可替代。

在珍视纸质阅读传统的同时，俄罗斯国立图书馆也努力跟上时代步伐。迈入新世纪后，图书馆加速推进书籍档案数字化，着力打造欧洲最大电子书库，并加入世界数字图书馆项目。2014年底，该馆成为俄罗斯国家电子图书馆项目运营方，现已收录11世纪至今约170万份文献的电子资源，读者通过图书馆网站即可免费查阅俄罗斯主要图书馆的馆藏资源。

如今，图书馆的功能已超越藏书和阅读，拓展为多功能的文化空间，面向大众提供更加多样的公共文化服务。配合文化名人诞辰、重大事件周年纪念等时间节点，图书馆也会精心策划专题以飨读者。今年4月，纪念拉赫玛尼诺夫诞辰150周年音乐会便在此上演。在图书馆中，来访者还可参观剧作家亚历山大·奥斯特洛夫斯基诞辰200周年戏剧展览，观赏东方艺术品私人收藏，抑或在电影俱乐部观影，在电子琴前戴上耳机展开音乐创作。

近年来，中国与俄罗斯人文交流愈益密切。今年，中俄双方还将举办首届中俄图书馆论坛，这必将进一步丰富双边人文交往的内容和形式，加深两国人民的了解和友谊。

《 人民日报 》（ 2023年05月14日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)