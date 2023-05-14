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中国赴黎巴嫩维和医疗分队在黎开展义诊活动

2023年05月14日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社贝鲁特5月13日电  （童翊、胡慧琦）在5月12日国际护士节当天，中国第二十一批赴黎巴嫩维和医疗分队应邀派出医护人员赴黎巴嫩阿尔库卜关爱与发展中心开展义诊活动。

　　本次义诊是应联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）东区司令部民事部门和当地政府邀请进行的。阿尔库卜关爱与发展中心是一家非政府组织慈善机构，位于黎南部靠近以色列边境地区。中国维和医疗分队精心挑选16名内科、外科、中医科等科室医护人员，携带药品与医疗仪器前往开展义诊活动。

　　中国维和医疗分队队长缪洪城介绍，此次义诊对象主要是老年患者以及贫困和行动不便的患者，中国医护人员提供了检查、诊疗和专业健康咨询等服务，并向患者发放了药品。

　　自2022年8月部署到位以来，中国第二十一批赴黎维和医疗分队在顺利执行各类维和任务的同时，面向当地民众，以义诊和捐赠等多种方式，积极开展人道主义医疗援助，中国医生的精湛医术受到当地民众广泛赞誉。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月14日 03 版）
(责编：卫嘉、白宇)

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