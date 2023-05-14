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推动中厄关系不断迈向更高水平（大使随笔）

蔡  革
2023年05月14日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　应习近平主席邀请，厄立特里亚国总统伊萨亚斯将于5月14日起对中国进行国事访问。这是伊萨亚斯总统时隔18年后再次对中国进行国事访问。

　　厄立特里亚位于红海之滨，历史悠久、风景秀美、文化多彩，被誉为“红海明珠”。该国海洋资源丰富，能源矿产储量可观，人民勤劳团结坚韧，发展潜力巨大。中国和厄立特里亚友好交往源远流长。厄立特里亚曾是古代海上丝绸之路的重要枢纽，位于马萨瓦市的北红海省博物馆内，陈列着在该国出土的写有汉字的中国古代陶制酒器，是中国与厄立特里亚悠久交往史的见证。

　　两国政治互信不断深化。1993年5月24日厄立特里亚建国当天，中厄即建立大使级外交关系。中国和厄立特里亚是好朋友、好兄弟、好伙伴，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，对重大国际和地区问题持有相同或相似观点，都主张独立自主、反对外部干涉，坚定维护国际公平正义，坚决反对霸权主义和强权政治。2022年初，两国元首共同决定将双边关系确立为战略伙伴关系，掀开两国关系新篇章。

　　双边经贸合作稳步发展。2021年11月，两国签署共建“一带一路”谅解备忘录。双方大型合作项目硕果累累。两国经贸合作实现高质量发展。

　　双方在卫生、农业、教育、文化等领域务实合作和人文交流不断深化。中国已向厄立特里亚派出16批共293名医生救助当地患者，援建厄立特里亚最大的医院奥罗特医院。中国农业专家在当地实施苹果、豆类、油料作物等示范种植，孔子学院向厄立特里亚民众教授中文和中华文化课程。中方还通过各种方式为厄方培训人才。双方合作成果惠及两国和两国人民。

　　双方传统友谊持续提升。中国和厄立特里亚都拥有悠久灿烂的文明，反殖反帝反霸的经历相似，珍视独立自主的理念相通，互敬友好的民意基础深厚。中方始终铭记2008年四川汶川特大地震发生后，厄立特里亚政府和人民第一时间慷慨解囊。在近期中方撤离在苏丹人员行动中，厄立特里亚提供了大力支持。在厄立特里亚，很多民众看到五星红旗和中国人，都会热情挥手，大声呼喊“China（中国）”，足见两国友好深入民心。

　　今年是中国同厄立特里亚建交30周年。站在新的起点上，相信在两国元首战略引领下，中厄关系将不断迈向更高水平，书写更加精彩的篇章。

　　（作者为中国驻厄立特里亚大使）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月14日 03 版）
(责编：卫嘉、白宇)

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