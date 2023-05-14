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“打造绿色循环经济的范例”

本报记者  黄培昭
2023年05月14日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　从埃及首都开罗驱车南行约一个小时，便到了贝尼苏韦夫省新贝尼苏韦夫开发区，中国企业在埃及投资建设的安琪酵母（埃及）有限公司就坐落其中。

　　2022年底，安琪酵母（埃及）有限公司年产2万吨酵母制品扩建项目正式开工。据公司总经理孙豫湘介绍，实施这一项目，是公司发挥技术、区位、规模等优势，满足市场需求的必然选择，旨在进一步开拓中东、非洲地区及其他国际市场。项目建成达产后，公司酵母制品总产能将达到年产6万吨。

　　“安琪酵母（埃及）有限公司是贝尼苏韦夫市最重要的企业之一，为我们创造了大量工作岗位，扩建项目上马后，会聘用更多当地工人，有助于我们解决民生和就业问题。中企造福于民的行动，令人赞赏。”新贝尼苏韦夫开发区主席哈立德·拉吉卜在接受本报记者采访时表示。

　　目前，公司雇用当地员工900多人，其中56名主管，14名片区负责人，实现了公司日常管理运营团队的高度本地化。扩建项目投产后，初步计划再雇用当地员工1000多名。

　　“公司还积极打造循环经济，促进当地农业发展。”拉吉卜说，公司利用当地糖蜜资源的下脚料，变废为宝，大力推进清洁生产。“酵母生产过程中产生的废水经处理后可加工成有机肥料，副产品酵母细粉可作为饲料产品使用。这样的生产模式有助于反哺本地农业种植、养殖业，打造绿色循环经济的范例。”

　　在工厂一角，矗立着10余台近5层楼高的设备，“这是环保车间的‘主力’之一——MVR蒸发系统设备，专用于高浓度废水处理，可以实现发酵废水的循环再利用。”据孙豫湘介绍，公司根据多年的酵母废水处理经验，结合国内外实例，采用了“蒸发浓缩+生化+有机肥”为主的治理技术路线，即将酵母生产中的污水分离蒸发浓缩，其蒸发冷凝水和其他废水进入生化处理后达标排放。同时，通过对不同温度的负压蒸汽进行梯级高效利用，将废水中的有机质等浓缩出来，制作有机肥料。这些肥料运用广泛，深受埃及市场欢迎。

　　记者在采访中了解到，埃及现代农业公司从这里购买的有机肥料，主要用于香蕉种植业。每英亩（约合0.4公顷）滴灌使用有机肥料约2吨，产量可提高20%—25%，减少化肥用量20%—30%，减少堆肥用量30%。埃及努巴种子公司将有机肥料用于柑橘类种植业，以替代腐殖酸、氨基酸等。埃及阿夫南公司则将有机肥料用于橄榄种植，在产量相同的情况之下，可减少化肥用量40%，减少堆肥用量30%。不少当地农业公司纷纷给出好评，使用这种液体有机肥料，水果产量和品质都有了大幅提高，收益也有所增加。

　　（本报开罗5月13日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月14日 03 版）
(责编：卫嘉、白宇)

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